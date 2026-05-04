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Pflegenotstand trotz Zuwanderung: Warum Deutschland sich selbst im Weg steht

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Aachen (ots)

Deutschland braucht dringend Pflegekräfte – und setzt zunehmend auf Fachpersonal aus dem Ausland. Doch in der Praxis zeigt sich ein widersprüchliches Bild: Während der Bedarf steigt, scheitert die Integration vieler qualifizierter Kräfte an langwierigen Anerkennungsverfahren, Bürokratie und unklaren Zuständigkeiten. Zwischen Einreise und tatsächlichem Arbeitseinsatz vergehen oft Monate – Zeit, die im System fehlt.

Gut ausgebildete Pflegekräfte kommen nach Deutschland und bleiben dann im System hängen, statt zu arbeiten. Hier erfahren Sie, warum bürokratische Hürden den Pflegenotstand verschärfen, welche Prozesse besonders bremsen und was sich ändern müsste, damit internationale Fachkräfte schneller dort ankommen, wo sie dringend gebraucht werden.

Wenn Qualifikation nicht ausreicht

Ein konkreter Blick in die Praxis verdeutlicht, wie gravierend die bestehenden Hürden sind. Viele internationale Pflegekräfte reisen bereits mit einem festen Arbeitsvertrag, einem anerkannten B2-Sprachzertifikat und einem mehrjährigen Studium nach Deutschland ein. Ihre fachliche Qualifikation ist damit klar belegt. Dennoch werden sie nach ihrer Ankunft häufig nicht als Fachkräfte eingesetzt, sondern zunächst als Hilfskräfte beschäftigt.

Diese Diskrepanz entsteht nicht aus mangelnder Eignung, sondern aus komplexen Verfahrensabläufen. Bereits vor der Einreise sind mehrere Behörden involviert, während nach der Ankunft weitere Schritte folgen – von der Anmeldung über den Aufenthaltstitel bis hin zur formalen Anerkennung der Abschlüsse. Gleichzeitig führt die Dauer dieser Prozesse dazu, dass Sprachzertifikate ihre Gültigkeit verlieren können und erneut abgelegt werden müssen. Dadurch verlängert sich der Weg in die qualifikationsgerechte Beschäftigung zusätzlich. Letztlich entstehen Verzögerungen, die im System selbst begründet sind und nicht bei den Fachkräften liegen.

Ein wachsendes Glaubwürdigkeitsproblem

Vor diesem Hintergrund stellt sich zunehmend die Frage nach der Verlässlichkeit der deutschen Anwerbestrategie. Zwar wirbt Deutschland gezielt um internationale Pflegekräfte, doch gleichzeitig gelingt es oft nicht, ihnen einen unmittelbaren Einstieg auf ihrem Qualifikationsniveau zu ermöglichen.

Für akademisch ausgebildete Pflegekräfte ist es schwer nachvollziehbar, warum sie trotz vollständiger Ausbildung zunächst Tätigkeiten unterhalb ihres Kompetenzniveaus ausüben und entsprechend geringer vergütet werden. In einem globalen Wettbewerb um Fachkräfte spielt jedoch nicht nur die Nachfrage eine Rolle, sondern auch der Umgang mit vorhandenen Qualifikationen. Wenn sich solche Erfahrungen verbreiten, wirkt sich das unmittelbar auf die Attraktivität des Standorts aus.

Engagement trifft auf strukturelle Grenzen

Auch auf Seiten der Arbeitgeber zeigt sich ein ambivalentes Bild. Pflegeeinrichtungen erkennen in der Regel die Qualifikation internationaler Fachkräfte und haben ein großes Interesse daran, diese möglichst schnell einzusetzen. Entsprechend investieren viele Einrichtungen bereits erhebliche Ressourcen in Integrationsmaßnahmen und begleitende Unterstützung.

Gleichzeitig stoßen sie jedoch an klare strukturelle Grenzen. Gesetzliche Vorgaben sowie langwierige und uneinheitliche Verfahren erschweren eine zügige Anerkennung der Abschlüsse. In der Folge bleibt vorhandenes Potenzial über Monate hinweg ungenutzt. Obwohl die Bereitschaft zur Integration auf institutioneller Ebene vorhanden ist, verhindern systemische Hürden eine schnelle Umsetzung.

Beschleunigung als zentraler Hebel

Angesichts dieser Situation wird deutlich, dass der entscheidende Engpass nicht in der Gewinnung neuer Fachkräfte liegt, sondern in den Abläufen nach ihrer Einreise. Eine wirksame Entlastung des Pflegesystems setzt daher an der Organisation und Geschwindigkeit der Anerkennungsverfahren an.

Eine deutliche Vereinheitlichung und Beschleunigung dieser Prozesse würde es ermöglichen, internationale Pflegekräfte wesentlich schneller in qualifikationsgerechte Beschäftigung zu bringen. Jeder vermiedene Monat im Status einer Hilfskraft bedeutet nicht nur eine unmittelbare Entlastung für das System, sondern reduziert zugleich Frustration bei den Betroffenen. Damit ließe sich ein bereits vorhandenes Fachkräftepotenzial deutlich effizienter nutzen – vorausgesetzt, die strukturellen Voraussetzungen werden entsprechend angepasst.

Über Jason Heinen:

Jason Heinen ist Gründer und Geschäftsführer der Saisy Germany UG und Experte für die Rekrutierung internationaler Pflegefachkräfte. Mit über 25 Jahren Erfahrung in der Pflegebranche unterstützt er deutsche Einrichtungen bei der nachhaltigen Gewinnung und Integration von Fachkräften aus Drittländern. Weitere Informationen unter: www.saisygermany.com

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