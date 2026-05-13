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CIVIS Medienpreis 2026: Verleihung am 18. Mai in Berlin

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Köln (ots)

Europas bedeutendster Medienpreis für Integration und kulturelle Vielfalt wird am 18. Mai 2026 im Rahmen der Gesellschaftskonferenz re:publica in Berlin verliehen.

Die Journalistin und Moderatorin Mona Ameziane führt erneut durch die Veranstaltung, in der herausragende Produktionen für Fernsehen, Radio, Internet und Kino ausgezeichnet werden.

Die Preisverleihung ist ab 19:00 Uhr im CIVIS Livestream zu sehen, steht ab dem 20. Mai 2026 in der ARD Mediathek und wird am 21. Mai 2026 um 00:15 Uhr in der ARD/Das Erste ausgestrahlt.

Für den Wettbewerb wurden über 800 Produktionen eingereicht - aus 26 EU-Staaten sowie aus der Schweiz. Die Beiträge befassen sich mit hochaktuellen Themen wie Krieg, Flucht, Vertreibung, Rassismus, Antisemitismus, Extremismus, das Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Herkunft und Prägung, Heimat und Identität in der Einwanderungsgesellschaft.

Der CIVIS Medienpreis ist mit jeweils 2.000 Euro dotiert und wird in den folgenden Kategorien vergeben:

VIDEO AWARD

AUDIO AWARD

YOUNG C. AWARD

Zusätzlich wird unter allen Preisträger:innen der mit 15.000 Euro dotierte CIVIS TOP AWARD vergeben.

Alle nominierten Programme sowie die aktuellen Sendetermine sind auf der CIVIS Website im Bereich Nominierungen und Sendetermine abrufbar.

Presseinformationen und Bildmaterial stehen im Pressebereich zur Verfügung.

Der CIVIS Medienpreis wird von der ARD, vertreten durch den WDR, ausgeschrieben. Medienpartner sind ORF, SRG SSR, ARTE, 3sat, Deutsche Welle, Deutschlandradio und die EBU. Zu den Kooperationspartnern gehören die WDR mediagroup, die Allianz Deutscher Produzentinnen und Produzenten, die VFF Verwertungsgesellschaft der Film- und Fernsehproduzenten, die Agentur der Europäischen Union für Grundrechte (FRA), die Postcode Lotterie sowie die Harald Christ Stiftung für Demokratie und Vielfalt.

Der CIVIS Medienpreis 2026 steht unter der Schirmherrschaft des Europäischen Parlaments.

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