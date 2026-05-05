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"ARD team.recherche" knackt Marke von 200.000 Followern auf Instagram - erfolgreiches Angebot von ARD-Politikmagazinen für jüngere Zielgruppen

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Berlin/Hamburg/Leipzig/Mainz/München (ots)

Zwei Jahre nach dem Start hat "ARD team.recherche", das investigative Angebot von ARD-Politikmagazinen für jüngere Zielgruppen, bereits die Marke von 200.000 Followerinnen und Followern auf Instagram geknackt. Im Mai 2024 hatten REPORT MAINZ (SWR), report München (BR), FAKT (MDR), Kontraste (RBB) und Panorama (NDR) die bestehenden Kanäle zusammengelegt und gemeinsam "ARD team.recherche" gestartet. Der Erfolg auf Instagram zeigt, dass relevante Recherchen auch auf Social Media erfolgreich sein können. Damit hat sich der gemeinsame Auftritt binnen kurzer Zeit erfolgreich als zentrale Adresse der ARD für investigativen Journalismus auf Instagram etabliert.

Seit Start 1.300 Posts, 140 Millionen Video-Views, 6,8 Millionen Interaktionen

Seit Mai 2024 veröffentlichte "ARD team.recherche" rund 1.300 Posts und erzielte 140 Millionen Video-Views sowie 6,8 Millionen Interaktionen. Allein im vergangenen Jahr hat "ARD team.recherche" mit seinen Beiträgen - Videos oder Karussellposts - auf Instagram knapp 100 Millionen Aufrufe erzielt. Im laufenden Jahr 2026 hat das Angebot bis April sogar bereits knapp 46 Millionen Aufrufe generiert, und 2,3 Millionen User haben mit den Inhalten interagiert - also kommentiert, Beiträge geliked oder sich abgespeichert. Die drei erfolgreichsten Videos zu Gefahren von Künstlicher Intelligenz (KI), Mobbing in der Klinik und fehlenden Mindeststandards bei Narkose in Arztpraxen erzielten jeweils mehr als 3 Millionen Aufrufe. Die drei erfolgreichsten Karussellposts mit jeweils mehr als 1 Million Aufrufen thematisierten Recherchen zu Wegwerfhandys bei China-Reisen, Jobsuche und Arztfehler mit Todesfolge.

Investigative Recherchen sprechen junges Publikum an

Die Zahlen zeigen, dass "ARD team.recherche" mit spannenden investigativen Recherchen erfolgreich ein jüngeres Publikum auf Instagram erreicht: Die Mehrheit der Followerinnen und Follower liegt in der Altersgruppe zwischen 25 und 44 Jahren. Das Geschlechterverhältnis ist ausgeglichen, Frauen wie Männer fühlen sich in etwa gleichermaßen vom Angebot angesprochen - junge Frauen machen 54 Prozent der Followerschaft aus, junge Männer 46 Prozent. Der Instagram-Account "ARD team.recherche" zählt nach Followerzahlen und Interaktionen zum Spitzenfeld unter allen ARD-Instagram-Kanälen.

"ARD team.recherche" bietet exklusive Recherchen und Orientierung

"ARD team.recherche" bereitet die besten und spannendsten Recherchen der beteiligten Sender gezielt für jüngere Userinnen und User auf. Ziel ist es, Missstände und Fehlentwicklungen aufzudecken, Debatten anzustoßen und damit einen konstruktiven Beitrag zur Meinungsbildung zu leisten. Das Angebot will jüngere Menschen journalistisch fundiert und hintergründig über gesellschaftlich relevante Themen informieren. "ARD team.recherche" geht über die Aktualität und das reine "Informieren" der User hinaus - die Recherchen bieten Einordnung und Kontext zu aktuellen Debatten. Die beteiligten Investigativ-Redaktionen treten außerdem mit Userinnen und Usern in den Austausch, um sie für Recherchen und relevante politische Inhalte zu begeistern. Das Versprechen: Bei "ARD team.recherche" bekommen die Followerinnen und Follower spannende Einblicke und starke Recherchen, die helfen, unsere Zeit zu verstehen Der Kanal zeigt, wie sich politische Entscheidungen auf die Lebensrealität der Userinnen und User auswirken.

Recherchekraft und Themenexpertise der ARD-Politikmagazine

"ARD team.recherche" bündelt die Recherchekraft der beteiligten Politikmagazine und gibt ihre Perspektivenvielfalt, ihre Expertise und ihr Themenspektrum wieder. "ARD team.recherche" hat sich erfolgreich als Gemeinschaftsmarke der ARD-Politikmagazine für investigative Inhalte in der digitalen Welt etabliert. Unter dieser Marke laufen Kanäle auf Instagram, TikTok, Facebook und YouTube. Außerdem werden unter dieser Marke junge investigative Dokumentationen in der ARD Mediathek veröffentlicht, die auch von anderen Redaktionen verantwortet werden.

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