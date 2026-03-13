ARD Presse

Jörg Schönenborn übernimmt neue Aufgaben in der ARD

Hamburg/Köln. (ots)

Auf Bitte der ARD-Intendantinnen und -Intendanten wird Jörg Schönenborn seine publizistische Tätigkeit für den Senderverbund deutlich ausweiten und so die aktuelle politische Berichterstattung im Ersten und im Onlineangebot der ARD stärken.

Ab Mitte des Jahres verstärkt Jörg Schönenborn als Moderator das Team der Tagesthemen. Wie bisher wird er Ergebnisse und Analysen bei allen Wahlen in der ARD präsentieren und einer der Gastgeber des ARD-Presseclubs am Sonntagmittag sein. Als einer der prägendsten Journalisten der ARD wird er zudem über die digitalen Angebote des Senderverbundes den Austausch mit den Menschen ausbauen, um über die journalistische Arbeit der ARD zu diskutieren und sie zu erklären.

Florian Hager, ARD-Vorsitzender:

"In Zeiten von Desinformation und Propaganda im Netz setzt die ARD auf noch mehr Tiefgang, Einordnung und Erfahrung. Jörg Schönenborn steht für glaubwürdigen Qualitätsjournalismus. Analytisch und differenziert vermittelt er unserem Publikum immer das ganze Bild. Er repräsentiert die DNA des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und sichert das Vertrauen des Publikums in unsere politische Berichterstattung."

Jörg Schönenborn prägt seit mehr als zwei Jahrzehnten das Programm der ARD mit seinen Wahlanalysen und Moderationen. Er ist einer der bekanntesten und profiliertesten Journalisten der ARD.

Hendrik Lünenborg, NDR-Intendant:

"Seine Arbeit steht für Glaubwürdigkeit, das Publikum schätzt seine Unvoreingenommenheit und seine klaren Worte. Deswegen ist Jörg Schönenborn im Moderationsteam der Tagesthemen neben Jessy Wellmer und Ingo Zamperoni eine große Bereicherung für uns und unser Publikum."

Jörg Schönenborn ist seit insgesamt 40 Jahren für den WDR und die ARD tätig - als Journalist, Chefredakteur und Programmdirektor. In einer Zeit dramatischer politischer Entwicklungen und Umwälzungen wird er sich nun ganz auf die journalistische Arbeit für das Publikum der ARD konzentrieren und nicht mehr als Programmdirektor des WDR tätig sein.

Jörg Schönenborn, WDR-Programmdirektor:

"Das Bedürfnis nach Orientierung war bei unserem Publikum noch nie so groß wie heute. Das erlebe ich auch in meiner Arbeit als Journalist und Moderator. Mir ist es dabei immer wichtig, so zu berichten und zu erklären, dass sich jede und jeder selbst ein Bild machen und eigene Schlüsse ziehen kann. Deshalb bin ich dankbar für die Möglichkeit, in der neuen Rolle einen größeren Beitrag dazu leisten zu können, und ich freue mich über das Vertrauen der Intendantinnen und Intendanten."

Als Chefredakteur und Programmdirektor hat Jörg Schönenborn maßgeblichen Anteil am erfolgreichen Weg des WDR. Neben seiner journalistischen Arbeit hat er in den vergangenen zwölf Jahren die Entwicklung der Programmangebote und den digitalen Wandel vorangetrieben sowie die Perspektivenvielfalt als Programmziel gesetzt.

Dr. Katrin Vernau, WDR-Intendantin:

"Jörg Schönenborn hat für den WDR in den vergangenen Jahrzehnten wertvolle und weitsichtige Arbeit geleistet. Dafür danke ich ihm sehr. Dass er bereit ist, zum jetzigen Zeitpunkt seine gesamte Erfahrung und Expertise als Journalist für die ARD einzubringen, spricht für seine öffentlich-rechtliche Überzeugung. Ich wünsche ihm viel Erfolg bei seinen neuen Aufgaben. Jörg Schönenborn wird eine Lücke in der Geschäftsleitung des WDR hinterlassen - die ich nun so füllen möchte, dass mein Leitungsteam für die im WDR anstehenden Zukunftsaufgaben bestens aufgestellt ist."

Die Stelle eines zweiten Programmdirektors für den WDR will die WDR-Intendantin nunmehr ausschreiben.

