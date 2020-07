ARD Presse

#zusammenhalten: Publikum schätzt ARD-Spots in Corona-Zeit

Köln (ots)

#zusammenhalten hieß es im Frühjahr 2020 in der ARD - auf allen Kanälen liefen Spots über das Leben zu Beginn der Corona-Pandemie. Beim Publikum ist diese Aktion sehr gut angekommen, wie aktuelle Daten aus einer repräsentativen Umfrage im Auftrag des ARD-Vorsitzes belegen.

Die Menschen, die die Spots gesehen oder gehört haben, fühlten sich in der Corona-Zeit bei der ARD gut aufgehoben: 89 Prozent sahen sich durch die ARD gut informiert, die große Mehrheit sogar "voll und ganz". Für 78 Prozent der Befragten war die ARD "ein verlässlicher Begleiter" in der Krise.

81 Prozent sind der Meinung, die #zusammenhalten-Aktion zeige: Die ARD nimmt die Anliegen und Bedürfnisse der Menschen in Deutschland ernst. Für 69 Prozent hat die Aktion das Gemeinschaftsgefühl der Menschen gestärkt.

Zur Aktion: In der Hochphase der Corona-Krise war die Unsicherheit in der Bevölkerung groß, ebenso groß aber auch die Solidarität: Menschen hielten zusammen, Jüngere kümmerten sich um Ältere, bestimmte Berufsgruppen wurden zu Held*innen des Alltags. Unter anderem in sechs TV-Spots zeigte die ARD im Frühjahr 2020 genau diese Menschen in alltäglichen Situationen und ließen sie zu Wort kommen. Vom 27. März bis zum 31. Mai hat die ARD so unter dem Hashtag: #zusammenhalten die Entwicklung der Corona-Krise in der Bundesrepublik über Lockdown, Einführung der Maskenpflicht bis hin zur stufenweise Wiederöffnung von Einzelhandel und öffentlichen Einrichtungen dokumentiert - im Ersten, in den Dritten Programmen, in den ARD-Radiowellen und im Social Web.

Eckwerte der Befragung:

Grundgesamtheit: deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahren in Deutschland Fallzahl: n=1.006 Stichprobe: repräsentative Zufallsauswahl Erhebungszeitraum: 25. Mai bis 8. Juni 2020

Pressekontakt:

ARD-Kommunikation

Svenja Siegert, Sabine Krebs

Tel: 0221 220 1475

E-Mail: pressestelle@ard.de

Fotos finden Sie unter: https://www.ard-foto.de

Twitter: https://twitter.com/ARD_Presse

ARD-Newsletter abonnieren: http://ots.de/8NrQCW

Original-Content von: ARD Presse, übermittelt durch news aktuell