Online-Bistumsatlas zeigt Orte und Aktivitäten der katholischen Kirche in Deutschland

Wo gibt es katholische Kindergärten und Schulen oder Klöster? Welche Kirche liegt in der Nähe des nächsten Urlaubsortes? Und welche Beratungsstellen oder Senioreneinrichtungen bietet die katholische Kirche in der unmittelbaren Umgebung an? Bei diesen und weiteren Fragen hilft der neue deutschlandweite katholische Bistumsatlas, der unter www.bistumsatlas.de und www.dbk.de/bistumskarte sowie auf den meisten Internetseiten der (Erz-)Bistümer verfügbar ist und aktuell über 36.000 katholische Einrichtungen in Deutschland enthält. Die interaktive Onlinekarte bietet zahlreiche Such- und Darstellungsmöglichkeiten: So kann man nach Adressen und Namen suchen und die Zugehörigkeit bestimmter Wohnorte oder Einrichtungen zu einem Bistum oder einer Pfarrgemeinde nachsehen. Mit wenigen Klicks lassen sich beispielsweise Friedhöfe, katholische Schulen oder Büchereien in einer Region anzeigen.

Der Bistumsatlas kann über verschiedene Endgeräte genutzt werden, auch mobil mit dem Smartphone oder Tablet. Er bietet umfassende Informationen, die auf Geoinformationsdaten basieren. Diese werden von den teilnehmenden (Erz-)Bistümern eingepflegt und regelmäßig aktualisiert über die gemeinsame Plattform www.bistumsatlas.dezur Verfügung gestellt. Darüber hinaus bieten die Bistümer Detailkarten für ihre Region an.

Hintergrund

Die Initiative für den Bistumsatlas ging von ursprünglich sieben (Erz-)Bistümern aus, der sich auf Initiative des Verbandes der Diözesen Deutschlands inzwischen alle 27 Bistümer angeschlossen haben. Die dargestellten Daten sind von Bistum zu Bistum unterschiedlich, da diese nach ihren Vorstellungen und Möglichkeiten Daten für den deutschlandweiten Bistumsatlas zur Verfügung stellen.

