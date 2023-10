PHOENIX

Neue Ko-Bundessprecherin der Grünen Jugend, Katharina Stolla: Vorschläge zum Migrationspaket sind Scheinlösungen

Die neue Ko-Bundessprecherin der Grünen Jugend, Katharina Stolla, kritisiert die Vorschläge zum Asylpaket der Ampel-Koalition. "Das ist ein Abschiebepaket, wo es darum geht, Abschiebungen vor allem härter und traumatisierender zu machen", bemängelte Stolla im phoenix Interview. Sie fordert eine andere Herangehensweise und will die Geflüchteten in den Mittelpunkt stellen, die besser geschützt werden sollten und sie fordert mehr dafür zu tun, ihnen Sicherheit zu geben. Oft seien sie "Leid, vor, auf und nach der Flucht" ausgesetzt, so die Ko-Bundessprecherin der Grünen Jugend. Dass "dieses Paket so jetzt auch im Kabinett verabschiedet wurde und natürlich auch unter grüner Zustimmung", findet Stolla daher nicht richtig.

Sie vertritt die Ansicht: "Diese Vorschläge, die jetzt auf dem Tisch liegen, das sind Scheinlösungen. Sie tragen nicht dazu bei, dass die Sicherheit von Geflüchteten steigt und die tragen um ehrlich zu sein auch kaum dazu bei, dass Kommunen entlastet werden." Ihrer Meinung nach brauche man eine Politik, die Sicherheit schafft und Menschen sozial absichert. Damit stellte sich Stolla entschieden gegen den "Rechtsruck" und die Politik, Geflüchtete gegen andere Gruppen der Gesellschaft auszuspielen.

