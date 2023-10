PHOENIX

Neue IG-Metall-Vorsitzende Christiane Benner fordert mehr Sicherheit für Unternehmen im Wandel

Die neue IG-Metall-Vorsitzende, Christiane Benner, fordert mehr Sicherheit für Unternehmen in Zeiten der Transformation. Dazu gehöre einerseits innerhalb der Unternehmen und zusammen mit den Betriebsräten die Beschäftigten hinsichtlich Klimaneutralität, Produktionsverfahren und Digitalisierung weiterzubilden und zu qualifizieren, um ihnen so mehr Sicherheit zu geben. Sie kritisiert, dass "50 Prozent der Unternehmen keine Strategie für die Transformation haben, das verunsichert die Leute", so Christiane Benner bei phoenix.

Andererseits sieht die IG-Metall-Vorsitzende hier auch die Politik und den Staat in der Verantwortung für industriepolitische Rahmenbedingungen zu sorgen und somit mehr Planungssicherheit für Unternehmen zu schaffen. Dass auch von Seiten des Staates Sicherheit für Unternehmen in Krisenzeiten geschaffen werden kann, sehe man laut Benner am US-amerikanischen IRA: "Wir haben mit dem Inflation Reduction Act in den USA gerade ein Beispiel, wie man Industriepolitik macht". Auch der Vorschlag von Wirtschaftsminister Robert Habeck zur industriepolitischen Strategie, der auch einen Brückenstrompreis beinhalte, sei "sehr gut", so Benner. Durch mehr Sicherheit von Seiten der Politik, könnten Abwanderungen von Unternehmen verhindert und somit auch Beschäftigung abgesichert werden, sagte die IG-Metall Vorsitzende bei phoenix.

