Deutsche Bischofskonferenz

Presseeinladung zur Verleihung des Katholischen Medienpreises 2023

Bonn (ots)

Die Deutsche Bischofskonferenz verleiht in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft Katholischer Publizistinnen und Publizisten Deutschlands e. V. (GKP) und dem Katholischen Medienverband e. V. (KM.) zum 21. Mal den Katholischen Medienpreis in vier Kategorien. Darüber hinaus wird wieder ein Sonderpreis der Jury vergeben.

Den Hauptpreis erhalten Christoph Goldbeck und Ilka aus der Mark (Kategorie Fernsehen) für ihren Beitrag "Marie will alles - Durchstarten mit Down-Syndrom" (WDR, 1. Dezember 2022). In der Kategorie Radio werden Katja Paysen-Petersen, Eckhart Querner und Christian Wölfel für den Beitrag "Seelenfänger - Im Sog der Integrierten Gemeinde" (BR, 3. Dezember 2022) ausgezeichnet. In der Kategorie Print geht der Preis an Moritz Aisslinger für sein Dossier "Das Lager der Vergessenen" (DIE ZEIT, 9. März 2023). Alle 16 Stipendiaten und Stipendiatinnen der Katholischen Journalistenschule ifp des Jahrgangs 2020 erhalten den Katholischen Medienpreis in der Kategorie Internet für ihr Abschlussprojekt "Unter anderen Umständen - Der Geburtspodcast für Zweifelnde" (ifp, 25. September 2022). Der Sonderpreis der Jury geht an Sophia Maier für den Beitrag "Ist unsere Demokratie in Gefahr?" (RTL, 24. November 2022).

Die Laudationes halten unter anderem Dunja Hayali (ZDF), Ferda Ataman (Unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung), Julia Krittian (Chefredakteurin MDR) und Andreas-Peter Weber (ehem. Programmdirektor Deutschlandradio). Den Festakt moderiert die Journalistin Marie Kaiser (rbb).

Medienvertreter sind herzlich zur Preisverleihung eingeladen am

Mittwoch, 8. November 2023,

um 19.00 Uhr

im Palais der Kulturbrauerei in Berlin

(Schönhauser Allee 36, 10435 Berlin)

sowie zu einem Fototermin, der mit den Preisträgern und Erzbischof Dr. Heiner Koch (Berlin) sowie dem Vorsitzenden der Jury des Katholischen Medienpreises, Weihbischof Matthäus Karrer (Rottenburg-Stuttgart), unmittelbar vor dem Festakt stattfindet (18.30 Uhr, Treffpunkt Saal/Bühne).

Weitere Informationen wie die Kurzbiographien der Preisträger und die Jury-Begründungen zum Katholischen Medienpreis finden Sie unter www.dbk.de auf der Themenseite Katholischer Medienpreis.

