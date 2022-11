Aiways Automobile Europe GmbH

Verkaufsstart: Aiways U6 SUV-Coupé ab sofort bestellbar

München (ots)

Nach der erfolgreichen Europa Premiere startet das neue Aiways U6 SUV-Coupé nun in Deutschland in den Verkauf. Parallel zur Markteinführung hat der junge Fahrzeughersteller aus Shanghai seine Service-Partnerschaft mit ATU intensiviert um seine Kunden noch besser, lokaler und schneller betreuen zu können.

Hohe Effizienz, starke Performance, neueste Technologien und markantes Design sind die Attribute des neuen Aiways U6 SUV-Coupé. Nun kommt ein konkurrenzloser Preis hinzu. Ab sofort ist das Lifestyle-Modell in der Prime-Ausstattung mit der 63 kWh-Batterie in Deutschland zu einem Nettolistenpreis ab 39.990 Euro sowohl online als auch beim stationären Verkaufspartner Euronics bestellbar. Damit qualifiziert es sich auch nach der ab 01. Januar 2023 in Kraft tretenden neuen Förderrichtlinie für die höchste Prämie des Umweltbonus. Inklusive Mehrwertsteuer und Fracht starten die Verkaufspreise nach Abzug des BAFA-Anteils bei 41.000,60 Euro.

"Der Verkaufsstart unseres neuen Aiways U6 SUV-Coupé ist ein toller Moment für das ganze Team. Denn es ist nicht nur ein athletisches und innovatives Fahrzeug, sondern auch das erste rein elektrisch angetriebene Lifestyle-SUV-Coupé seiner Klasse unter 40.000 Euro", erklärt Dr. Alexander Klose, Executive Vice President Overseas Operations bei Aiways, stolz.

Optimierter Kundenservice: Mehr Aiways Service-Stützpunkte, verbesserte Ersatzteil-Logistik und tiefergehende Diagnose-Schnittstellen mit ATU

Ein weiterer Baustein für den wachsenden Erfolg der Marke Aiways in Deutschland ist die weiter intensivierte Zusammenarbeit mit ATU. Der Service-Spezialist baut parallel mit der Einführung des U6-Modells im ersten Quartal seine spezialisierten Aiways Service-Stützpunkte auf 50 Filialen im gesamten Bundesgebiet aus und bietet in allen anderen Werkstätten bundesweit ebenfalls die Möglichkeit der Betreuung. Damit der Kundenservice nicht nur lokaler, sondern auch schneller und besser wird, umfasst die vertiefte Zusammenarbeit auch eine neue Organisation der Ersatzteil-Logistik. Für eine umfassendere Diagnose wurde gemeinsam mit ATU eine eigene Schnittstelle eingerichtet, in der die Stützpunkte direkt mit der Aiways-Zentrale kommunizieren können und eine gemeinsame Fehlersuche und -diagnose durchführen können.

"Der Verkaufsstart des zweiten Aiways Modells ist auch für uns der Startschuss für die nächste Phase der bereits zweijährigen Zusammenarbeit. Mit der Erhöhung der Anzahl der Aiways Service-Stützpunkte sind wir nicht nur näher an den Kunden, sondern können auch in Kombination mit dem optimierten Teile-Management eine deutliche Verbesserung des Kunden-Services bieten", freut sich Lars Heyne, Chief Transformation Officer bei ATU, über die ausgebaute Partnerschaft.

