Zwischen Grenzen

Recherchestipendium der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen e.V. (DGVN) ermöglicht Reportagen über Flucht, Migration und die Arbeit der UN

Von Albanien bis nach Tansania: Die Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen e.V. (DGVN) hat im Jahr 2021 sieben Journalistinnen und Journalisten mit einem Stipendium auf den Weg geschickt, um über Flucht, Migration und die Arbeit der Vereinten Nationen zu recherchieren. Ziel des Recherchestipendiums war es, sorgfältig recherchierte Reportagen über die humanitären Krisen zu ermöglichen, denen viele Menschen auf der Flucht ausgesetzt sind.

Das Ergebnis sind Artikel aus ganz unterschiedlichen Ländern. Sie alle setzen sich mit Heimatverlust und Neuanfang auseinander - und mit der Rolle, die das Hohe Flüchtlingskommissariat der Vereinten Nationen (UNHCR) und die Internationale Organisation für Migration (IOM) spielen, um Geflüchtete vor Ort zu unterstützen. Die Reportagen sind in der DGVN-Broschüre "Zwischen Grenzen - Migration und die Arbeit der Vereinten Nationen" zusammengefasst, die Sie hier kostenlos lesen und per Mail bestellen können: https://dgvn.de/meldung/zwischen-grenzen-weltweite-recherchen-zur-arbeit-von-unhcr-und-iom

Kommen Sie mit auf eine Reise um die Welt, zu sieben Landesgrenzen und den Menschen, die sie überqueren: In Albanien besucht der Journalist Leonhard Simon Rückkehrerinnen, deren Asylbescheide in Westeuropa abgelehnt worden sind. An der venezolanischen Grenze in Brasilien recherchiert Lisa Kuner, wie schwierig die Lage insbesondere für indigene Geflüchtete ist. Und David Gutensohn nimmt uns mit nach Kenia, wo die Regierung zwei der größten Geflüchtetenlager der Welt schließen will. Außerdem geht es nach Griechenland, Tansania, Jordanien und in die Türkei.

Das Recherchestipendium der DGVN wurde finanziert aus Mitteln des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ).

Recherchereisen, Jugendmedienworkshops bei der UN-Klimakonferenz oder UN-Journalismus-Trainings: Die DGVN bietet vielfältige journalistische Weiterbildungsmöglichkeiten an. Abonnieren Sie unseren Newsletter, um darüber informiert zu werden: https://dgvn.de/newsletter

