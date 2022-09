Deutsche Bischofskonferenz

Herbst-Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz vom 26. bis 29. September 2022 in Fulda

Bonn (ots)

Vom 26. bis 29. September 2022 findet in Fulda die Herbst-Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz statt. An ihr nehmen 67 Mitglieder der Deutschen Bischofskonferenz unter Leitung des Vorsitzenden, Bischof Dr. Georg Bätzing, teil. Coronabedingt tagen die Bischöfe erneut im Stadtschloss Fulda.

Schwerpunkte der Beratungen sind der Fortgang des Synodalen Weges und die Vorbereitung des Ad-limina-Besuchs der deutschen Bischöfe im November 2022 in Rom. Angesichts der zurückliegenden Synodalversammlung und damit verbundener Themen wird es neben einem halbtägigen Studientag zum Synodalen Weg auch um Themen gehen, die von der Bischofskonferenz in Rom vorgebracht werden sollen. Ein weiterer Schwerpunkt der Beratungen ist die Neuordnung des Themenbereichs sexueller Missbrauch an Minderjährigen und erwachsenen Schutzbefohlenen. Damit hängt auch zusammen, dass der bisherige Beauftragte der Deutschen Bischofskonferenz für Fragen sexuellen Missbrauchs, Bischof Dr. Stephan Ackermann, angekündigt hat, nach zwölf Jahren die Aufgabe abgeben zu wollen. Außerdem wird sich die Vollversammlung mit einer Bilanz der Unterstützung für die Flutkatastrophe 2021 sowie damit verbundenen Fragen der Notfallseelsorge befassen.

An der Eröffnungssitzung der Vollversammlung am Montag, 26. September 2022, wird der Apostolische Nuntius, Erzbischof Dr. Nikola Eterovic, teilnehmen. Als Gäste anderer Bischofskonferenzen werden Erzbischof Vincent Dollmann (Frankreich/Cambrai) und Erzbischof Dr. Wiktor Skworc (Polen/Kattowitz) anwesend sein.

Heute laden wir Sie herzlich zur Berichterstattung ein. Derzeit sind folgende Pressetermine geplant:

Montag, 26. September 2022:

14.30 Uhr Pressestatement des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Dr. Georg Bätzing, zum Auftakt der Vollversammlung

Ort: Dompfarrzentrum (Hinterburg 6, 36037 Fulda)

16.15 Uhr Bildtermin im Sitzungssaal zum Auftakt der Vollversammlung;

Ort: Treffpunkt im Innenhof des Stadtschlosses

Dienstag, 27. September 2022:

7.30 Uhr Eröffnungsgottesdienst im Dom zu Fulda, Predigt des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Dr. Georg Bätzing

13.00 Uhr Pressegespräch zum Thema "Ein Jahr nach der Flut: Kirchliche Aufbauhilfe, Notfallseelsorge und der Einsatz für die Menschen" mit:

Bischof Dr. Peter Kohlgraf (Mainz), Vorsitzender der Pastoralkommission der Deutschen Bischofskonferenz

Weihbischof Dr. Reinhard Hauke (Erfurt), zuständig in der Deutschen Bischofskonferenz für Fragen der Notfallseelsorge

Rita Nagel (Aachen), Notfallseelsorgerin in der Region Aachen

Dr. Oliver Müller (Freiburg), Leiter von Caritas international

Silvia Plum (Ahrweiler), Fluthilfekoordinatorin im Ortscaritasverband Rhein-Mosel-Ahr

Im Gespräch wird die besondere Herausforderung von seelsorglichen Angeboten angesichts der Flutkatastrophe und anderen Katastrophenereignissen erörtert. Dabei wird ein besonderer Fokus auf die Notfallseelsorge gelegt. Zudem werden die konkreten Unterstützungsleistungen benannt, die unter Koordination von Caritas international und den örtlichen Caritas-Organisationen erbracht wurden.

Ort: Dompfarrzentrum (Hinterburg 6, 36037 Fulda)

Mittwoch, 28. September 2022:

7.30 Uhr Gottesdienst im Dom zu Fulda, Predigt von Kardinal Rainer Maria Woelki (Köln)

13.00 Uhr Pressegespräch zum Thema "Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs: Zur weiteren Arbeit des Beauftragten der Deutschen Bischofskonferenz für Fragen des sexuellen Missbrauchs im kirchlichen Bereich und für Fragen des Kinder- und Jugendschutzes" mit:

Bischof Dr. Stephan Ackermann (Trier), scheidender Beauftragter der Deutschen Bischofskonferenz für Fragen des sexuellen Missbrauchs im kirchlichen Bereich und für Fragen des Kinder- und Jugendschutzes

Im Gespräch wird Bischof Dr. Stephan Ackermann eine Bilanz seiner zwölfjährigen Tätigkeit ziehen. Außerdem werden Eckpunkte einer Neustrukturierung der Arbeit im Themenbereich sexuellen Missbrauchs erläutert.

Ort: Dompfarrzentrum (Hinterburg 6, 36037 Fulda)

Donnerstag, 29. September 2022:

7.30 Uhr Gottesdienst im Dom zu Fulda - Gedächtnisgottesdienst für die verstorbenen Mitglieder der Deutschen Bischofskonferenz, Predigt von Kardinal Reinhard Marx (München und Freising)

14.00 Uhr Abschlusspressekonferenz mit dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Dr. Georg Bätzing, und der Generalsekretärin der Deutschen Bischofskonferenz, Dr. Beate Gilles

Ort: Dompfarrzentrum (Hinterburg 6, 36037 Fulda)

18.00 Uhr Schlussvesper mit Bonifatiussegen im Dom zu Fulda, Predigt von Bischof Dr. Ulrich Neymeyr (Erfurt)

Hinweise:

Tagungsort: Die Herbst-Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz tagt im Stadtschloss Fulda (Schloßstraße 1, 36037 Fulda). Sie ist nicht öffentlich.

Akkreditierung: Für die Pressetermine ist eine eigene Akkreditierung der Journalisten erforderlich. Eine Akkreditierung ist nur online möglich. Nutzen Sie dazu bitte das Online-Formular unter https://www.dbk.de/presse/akkreditierungs-portal. Die Akkreditierung muss spätestens bis Donnerstag, 22. September 2022, 12.00 Uhr erfolgen. Die Akkreditierungsausweise können Sie ab Montag, 26. September 2022, 9.00 Uhr im Priesterseminar Fulda abholen. Eine Nutzung der Arbeitsräume oder ein Besuch der Pressetermine ist nur mit dem Akkreditierungsausweis möglich!

Fotografieren und Fernsehaufnahmen während der Gottesdienste im Dom zu Fulda: Für die Gottesdienste im Dom zu Fulda (insbesondere für den Eröffnungsgottesdienst am 27. September 2022 um 7.30 Uhr und die Bonifatius-Vesper am 29. September 2022 um 18.00 Uhr) ist eine Dreherlaubnis erforderlich, die über die Stabsabteilung Kommunikation im Bischöflichen Generalvikariat Fulda (Postfach 11 53, 36001 Fulda, Tel. 0661/87355, Fax 0661/87568, E-Mail kommunikation@bistum-fulda.de) eingeholt werden kann. Um den Ablauf des Gottesdienstes reibungslos zu gestalten, müssen sich die akkreditierten Kamerateams auf zwei abgekordelte Positionen rechts und links vor dem Altarraum verteilen, die am Ende der Predigt geräumt werden. Ein Wechsel zwischen beiden Positionen ist während des Gottesdienstes nicht möglich. In beiden Bereichen können die Kamerateams bis zum Ende der Predigt filmen. Anschließend sind Filmaufnahmen nicht mehr gestattet. Am Ende der Gottesdienste kann beim Auszug der Bischöfe wieder gefilmt werden. Den Anordnungen der Ordnungskräfte im Dom ist unbedingt Folge zu leisten.

Livestream: Alle Pressekonferenzen werden im Livestream von katholisch.de angeboten und sind auch unter www.dbk.de und auf dem YouTube-Kanal der Deutschen Bischofskonferenz verfügbar. Der Livestream aller Gottesdienste ist ebendort abrufbar.

Eucharistiefeiern: Zur Teilnahme an den morgendlichen Eucharistiefeiern (Dienstag bis Donnerstag, 27. bis 29. September 2022, jeweils um 7.30 Uhr) sowie an der Schlussvesper am Donnerstag, 29. September 2022, 18.00 Uhr im Dom zu Fulda sind Sie herzlich eingeladen.

Pressestelle der Deutschen Bischofskonferenz: Die Pressestelle ist von Montag, 26. September 2022, 10.00 Uhr, bis Donnerstag, 29. September 2022, 18.00 Uhr, im Bischöflichen Priesterseminar zu erreichen (Tel. 0661/87229, Fax 0661/87543,E-Mail pressestelle@dbk.de).

Pressearbeitsraum: Der Arbeitsraum für Journalisten befindet sich gegenüber dem Priesterseminar in der Theologischen Fakultät, Eduard-Schick-Platz 2 (Tel. 0661/ 901646-28, Fax 0661/901646-29). Er ist zugänglich vom 26. bis 29. September 2022 jeweils von 8.00 Uhr bis 21.00 Uhr.

Pressekonferenzen: Die Pressekonferenzen finden im Dompfarrzentrum (Hinterburg 6, 36037 Fulda) statt.

Stellplätze: Falls Sie auf dem Gelände des Priesterseminars einen Stellplatz für einen Ü-Wagen benötigen, melden Sie sich bitte umgehend bei der Pressestelle der Deutschen Bischofskonferenz bzw. vermerken dies im Online-Akkreditierungsformular.

Weitere Informationen zur Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz finden Sie auf unserer Internetseite www.dbk.de im Pressebereich sowie auf der Themenseite Vollversammlung.

Original-Content von: Deutsche Bischofskonferenz, übermittelt durch news aktuell