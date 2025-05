Skoda Auto Deutschland GmbH

Fünf Millionen Fabia: Das Einstiegsmodell von Škoda Auto erreicht einen wichtigen Meilenstein

Mladá Boleslav (ots)

› Škoda Auto hat fünf Millionen Fabia-Modelle produziert – die zweitmeistverkaufte Baureihe der Marke nach dem Octavia

› Der beliebte Kleinwagen bildet den Einstieg in die Škoda Palette und überzeugt durch sein großzügiges Platzangebot und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis

› Škoda wird den Fabia auch über das Jahr 2030 hinaus mit modernen und hocheffizienten Verbrennungsmotoren produzieren

› Die aktuelle, vierte Generation wird im Škoda Stammwerk in Mladá Boleslav gefertigt

Der fünfmillionste Škoda Fabia ist in Mladá Boleslav vom Band gelaufen. Seit 1999 ist das erschwingliche Einstiegsmodell neben dem Octavia ein wichtiger Eckpfeiler in der modernen Geschichte der Marke Škoda. Die erste Generation des Fabia wurde auf einer völlig neuen Plattform des Volkswagen Konzerns gebaut und zeichnete sich als eines der geräumigsten Fahrzeuge seiner Klasse aus. Es verband Praktikabilität, ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und zahlreiche Simply Clever-Ausstattungsdetails. Diese Erfolgsformel machte den Fabia zu einem Verkaufsschlager sowohl bei langjährigen als auch bei neuen Kunden in Europa und darüber hinaus. Die heutige vierte Generation verfügt über moderne, sparsame Verbrennungsmotoren und fortschrittliche Sicherheitssysteme. Aufgrund seiner anhaltenden Beliebtheit und Bedeutung für die Marke wird der aktuelle Fabia auch über das Jahr 2030 hinaus produziert.

Andreas Dick, Škoda Auto Vorstand für Produktion und Logistik, sagt: „Das Erreichen des Meilensteins von fünf Millionen Škoda Fabia ist wirklich eine außergewöhnliche Leistung – sowohl für unser Produktionsteam als auch für das Unternehmen als Ganzes. Der 1999 als zweite komplette Neuentwicklung unter dem Dach des Volkswagen Konzerns eingeführte Fabia wurde schnell zu einem Symbol der Marke und zu einem Eckpfeiler unseres Angebots. Als Einstiegsmodell von Škoda ist er bis heute ein Synonym für hochwertige Automobile ,Made in Tschechien‘. Angesichts des anhaltenden Erfolgs der aktuellen vierten Generation – eines praktischen, effizienten Fahrzeugs mit moderner Technologie und einer breiten Palette von Sicherheitsfeatures – werden wir den Fabia auch über das Jahr 2030 hinaus produzieren.“

Škoda Fabia: eines der beliebtesten Modelle der Marke

Der Škoda Fabia gehört seit langem zu den meistverkauften Modellen der Marke. Im Jahr 2024 war er mit 117.100 ausgelieferten Einheiten weltweit das drittbeliebteste Fahrzeug von Škoda. Die erste Generation wurde 1999 auf der 58. Frankfurter Automobilausstellung (IAA) als Nachfolger des beliebten Felicia vorgestellt. Sie basierte auf einer völlig neuen Plattform und wurde mit einer Vielzahl von Motoren, Getrieben und Karosserievarianten angeboten. Im Laufe der Jahre hat der Fabia entscheidend dazu beigetragen, die Popularität der Marke Škoda auf den europäischen Märkten zu steigern. Sein Name ist dazu in der Motorsportgeschichte fest verwurzelt – auch in den jüngsten Generationen. Der Fabia Rally2, der Fabia Rally2 evo und der aktuelle Fabia RS Rally2 gehören zu den erfolgreichsten Rallye-Fahrzeugen aller Zeiten in ihren jeweiligen Kategorien.

Vier Generationen erschwinglicher Einstiegsmobilität

Der Škoda Fabia der ersten Generation (1999–2008) debütierte als fünftürige Schräghecklimousine mit einer Länge von 3.960 Millimetern. Weniger als ein Jahr später wurde die Kombiversion eingeführt, gefolgt von einer Stufenheck-Limousine im Jahr 2001. Das unverwechselbare Design entwarf ein Team unter der Leitung des damaligen Chefdesigners Dirk van Braeckel. Der erste Fabia basierte auf der fortschrittlichen PQ24-Plattform für Kleinwagen und bot eine breite Motorenpalette. Im März 2003 debütierte eine sportliche RS-Version mit einem 1,9-TDI-Turbodiesel (96 kW/130 PS). Er verband flotte Fahrleistungen mit niedrigem Verbrauch.

Die zweite Generation des Škoda Fabia (2007–2014) wurde im März 2007 auf dem Genfer Automobilsalon präsentiert. Sie basierte auf der gleichen Plattform wie der Vorgänger, war aber 22 Millimeter länger und 47 Millimeter höher. Ein halbes Jahr später folgte die praktische Kombiversion. Im Jahr 2009 erweiterten die Scout-Variante mit Akzenten im Offroad-Design sowie ein RS-Modell mit einem 132 kW/180 PS starken 1,4 TSI Turbobenziner das Angebot. Mit dieser Generation wurde auch die beliebte Monte Carlo-Edition eingeführt.

Die dritte Generation des Škoda Fabia (2014–2022) wurde im Oktober 2014 auf dem Pariser Autosalon enthüllt. Basierend auf der modernen PQ26-Plattform zeichnete sie sich durch neue Proportionen aus, die ihr eine dynamischere Präsenz verliehen. Diese Generation war 90 Millimeter breiter und 30 Millimeter niedriger als der Vorgänger. Auch Sicherheit und Komfort wurden deutlich verbessert: Der Fabia war nun mit Frontradarassistent, Adaptivem Abstandsassistent und Müdigkeitserkennung erhältlich. Mit dem Facelift 2018 kamen weitere Verbesserungen hinzu, darunter Voll-LED-Scheinwerfer und Spurwechselassistent.

Die vierte Generation des Škoda Fabia (2021 bis heute) kam im Frühjahr 2021 als fünftürige Schräghecklimousine auf Basis der MQB-A0-Plattform auf den Markt. Das Design wurde vom Škoda Design Team unter der Leitung von Oliver Stefani entwickelt. Diese Generation ist über 4,1 Meter lang, das Kofferraumvolumen wuchs um 50 Liter auf großzügige 380 Liter. Der aktuelle Fabia kann mit den neuesten Funktionen und Assistenzsystemen ausgestattet werden, etwa dem Parklenkassistenten und dem Travel Assist 2.0. Dieser umfasst den Adaptiven Abstandsassistenten, den Frontradarassistent mit vorausschauendem Fußgänger- und Radfahrerschutz, den adaptiven Spurhalteassistenten und die Verkehrszeichenerkennung.

