Skoda Auto Deutschland GmbH

Bestellstart: Škoda Enyaq RS und Enyaq Coupé RS runden neue Enyaq-Familie nach oben hin ab

Weiterstadt (ots)

› Zwei Motoren ermöglichen Allradantrieb und 250 kW(1) (Škoda Enyaq RS 250 kW(1) (340 PS): Stromverbrauch (kombiniert): 16,0 – 16,6 kWh/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 0 – 0 g/km; CO2-Klasse: A – A; Škoda Enyaq Coupé RS 250 kW(1) (340 PS): Stromverbrauch (kombiniert): 15,8 – 16,2 kWh/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 0 – 0 g/km; CO2-Klasse: A – A)

› In 5,4 Sekunden von 0 auf 100 km/h: Enyaq RS-Varianten sind neben dem Elroq RS (Škoda Enyaq RS 250 kW(1) (340 PS): Stromverbrauch (kombiniert): 16,4 – 17,2 kWh/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 0 – 0 g/km; CO2-Klasse: A – A) die Škoda Modelle mit der besten Beschleunigung

› Umfangreiche Serienausstattung mit Sportfahrwerk, Matrix-LED-Hauptscheinwerfern, elektrisch einstellbarem Fahrersitz mit Memory- und Massagefunktion und vielem mehr

› Markentypische RS-Merkmale: glänzend schwarze Karosseriedetails, exklusive 20-Zoll-Leichtmetallfelgen und Design Selections RS Lounge mit Sportsitzen und -lenkrad

› Škoda Enyaq RS startet ab 58.600 Euro, Škoda Enyaq Coupé beginnt bei 60.850 Euro

Škoda präsentiert die Topmodelle der neuen Enyaq-Familie und rundet das Angebot seines erfolgreichen Elektro-Flaggschiffs nach oben hin ab: Der Škoda Enyaq RS und das Enyaq Coupé RS sind ab sofort bestellbar und ab 58.600 als SUV beziehungsweise ab 60.850 Euro als Coupé erhältlich. Zwei Elektromotoren entwickeln 250 kW(1) (340 PS) und ermöglichen Allradantrieb. So ausgestattet sprinten beide Enyaq RS-Modelle in 5,4 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Zusätzlich zur Fahrdynamik überzeugen beide mit einer hochwertigen Serienausstattung, die unter anderem 20-Zoll-Leichtmetallfelgen, Matrix-LED-Hauptscheinwerfer, Sportfahrwerk und Augmented Reality Head-up-Display umfasst.

In 5,4 Sekunden von 0 auf 100 km/h – Schnellladen mit bis zu 185 kW

Škoda setzt im Enyaq RS und Enyaq Coupé RS auf zwei Elektromotoren – einen an der Vorder-, einen an der Hinterachse. Gemeinsam erzielen sie eine Systemleistung von 250 kW(1) (340 PS) und Allradantrieb. Die 180 km/h schnellen Enyaq RS-Modelle können in 5,4 Sekunden von 0 auf 100 km/h sprinten. Damit sind sie neben dem Elroq RS die Škoda Modelle mit der besten Beschleunigung. Die Progressivlenkung unterstützt die dynamischen Eigenschaften der Elektromodelle und ermöglicht eine perfekte Fahrzeugkontrolle. Für ein agileres Set-Up senkt das Sportfahrwerk die Bodenfreiheit an der Vorderachse um 15 Millimeter und an der Hinterachse um zehn Millimeter.

Dank Schnellladen mit bis zu 185 kW lädt die 84-kWh-Batterie (79 kWh netto) in nur 26 Minuten von zehn auf 80 Prozent. Der Enyaq RS legt elektrisch bis zu 556 Kilometer(2) im WLTP-Zyklus zurück, das Enyaq Coupé RS kommt bis zu 562 Kilometer(2) weit. Beide ermöglichen bidirektionales DC-Laden.

Markantes Design mit Tech-Deck-Face und schwarz glänzenden Karosseriedetails

Dass die beiden neuen Modellvarianten zur Škoda RS-Familie gehören, darauf weisen schwarz glänzende Karosseriedetails hin. Sie zieren die seitlichen Fensterleisten, Dachreling, den Markenschriftzug auf der Motorhaube und an der Heckklappe sowie die Außenspiegelkappen. Als weitere Erkennungszeichen dienen auch das RS-Emblem an den Frontflügeln sowie die Front- und Heckschürze inklusive des charakteristischen Reflektorstreifens, der sich über die ganze Breite der Rückseite erstreckt. Zu den weiteren Highlights zählen das beleuchtete Tech-Deck-Face und das Lichtband in Form ,vertikaler Wimpern‘. Beide Komponenten stellen zentrale Elemente der Škoda Designsprache Modern Solid dar.

Die Ausstattung der Enyaq RS-Varianten fällt hochwertig aus: Matrix-LED-Hauptscheinwerfer, LED-Heckleuchten mit dynamischen Blinkern und ein elektrisch einstellbarer Fahrersitz mit Memory- und Massagefunktion sowie Lendenwirbelstütze sind ab Werk an Bord. Schwarze 20-Zoll-Leichtmetallfelgen im Design Draconis gehören ebenso zum serienmäßigen Lieferumfang wie die Design Selection RS Lounge. Sie zeichnet sich durch schwarze Sportsitze – vorne beheizbar – mit einer Polsterung aus Mikrofaser/Kunstleder sowie Kontrastnähten in Lime-Grün aus. Dekor in Carbonoptik ziert die vorderen Türverkleidungen und das Armaturenbrett. Das beheizbare Dreispeichen-Sportlenkrad besitzt einen Bezug aus perforiertem Leder. Enyaq RS und Enyaq Coupé RS verfügen über ein 5,0 Zoll großes Digital Cockpit und ein 13-Zoll-Infotainmentdisplay. Hinzu kommt das Paket Advanced. Es enthält das Augmented Reality Head-up-Display, die 360° Umgebungskamera (Area View) und das CANTON Soundsystem mit zwölf Lautsprechern und einer Gesamtleistung von 635 W. Als praktisch im Alltag erweisen sich vier USB-C-Ladeanschlüsse, die elektrische Heckklappe mit Komfortbedienung und das schlüssellose Zugangs- und Start-Stopp-System KESSY.

In puncto Sicherheit verfügen Enyaq RS und Enyaq Coupé RS serienmäßig über den Intelligenten Geschwindigkeitsassistent, den Abbiege- und Ausweichassistent, den Spurwechsel- und Ausparkassistent sowie Ausstiegswarner und vieles mehr. Der Travel Assist umfasst unter anderem den vorausschauenden und adaptiven Abstandsassistent (pACC), Spurhaltassistent sowie Notfall- und Stauassistent.

Weitere Informationen zu den neuen Škoda Enyaq RS-Varianten finden Sie auf skoda-media.de.

Škoda Enyaq RS und Enyaq Coupé RS – Einstiegspreise in Euro

Modell, Spitzenleistung, Antrieb, Preis

Enyaq RS, 250 kW(1) (340 PS), Allradantrieb, 2x1-Gang (EV), 58.600

Enyaq Coupé RS250 kW(1) (340 PS), Allradantrieb, 2x1-Gang (EV), 60.850

(1) Die Verfügbarkeit der, gemäß UN-GTR.21 ermittelten, elektrischen Maximalleistung erfordert eine Temperatur der Hochvoltbatterie zwischen 23 und 50 °C und einen höchstmöglichen Batterieladezustand. Die verfügbare Leistung kann begrenzt sein, variiert je nach Fahrsituation und wird von Faktoren wie der Umgebungstemperatur, Temperatur-, Lade- und Konditionierungszustand sowie Alter der Hochvoltbatterie beeinflusst.

(2) Die im Text angegebenen Reichweiten wurden im WLTP-Messverfahren ermittelt. Die tatsächliche Reichweite ist abhängig von Faktoren wie persönliche Fahrweise, Streckenbeschaffenheit, Außentemperatur, Witterungsverhältnisse, Nutzung von Heizung und Klimaanlage, Vortemperierung, Anzahl der Mitfahrer.

