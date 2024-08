Škoda Auto feiert beim diesjährigen Prague Pride Festival Familie und Diversität

Skoda Auto Deutschland GmbH

› Škoda Auto engagierte sich im dritten Jahr in Folge als Partner des Prague Pride Festival, das in diesem Jahr unter dem Motto ,Familie‘ stand

› Das Festival zelebrierte vom 5. bis 11. August die Vielfalt und Resilienz der LGBTQ+-Community, zahlreiche Škoda Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nahmen an der Veranstaltung teil

› Der tschechische Automobilhersteller setzt sich für die Rechte der LGBTQ+-Community ein und hat sein Diversitäts-Engagement in der Unternehmensstrategie verankert

› Im Juni erhielt Škoda Auto als Anerkennung seines Engagements für ein integratives Arbeitsumfeld den ,Big Step Forward Award 2024‘ des Pride Business Forum

Škoda Auto hat das Prague Pride Festival zum dritten Mal in Folge als offizieller Partner unterstützt. Mit dieser Partnerschaft unterstreicht der tschechische Automobilhersteller sein Engagement für die Grundwerte Respekt, Akzeptanz, Gleichheit, Vielseitigkeit und gegenseitiges Verständnis. Wie in den vergangenen Jahren beteiligten sich auch diesmal Škoda Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Highlight des Festivals, der Regenbogenparade. Mit dabei waren auch Mitglieder des internen Škoda Netzwerks Škoda Proud. Ein Höhepunkt in diesem Jahr: Das Škoda Auto Blasorchester sorgte erstmals für die musikalische Untermalung. Mit einem breiten Programmangebot rückt Prague Pride während der Festivalwoche kritische Themen und Bedürfnisse der LGBTQ+-Gemeinschaft in den Vordergrund und hilft so, ihren Stimmen Gehör zu verschaffen.

Klaus Zellmer, Škoda Auto Vorstandsvorsitzender, sagt: „Das diesjährige Motto des Prague Pride Festivals ,We are family‘ gilt auch für uns bei Škoda Auto. Wir freuen uns, die Veranstaltung erneut zu unterstützen, denn die Škoda Familie ist ganz bewusst offen und integrativ. Diversität und Inklusion sind fest in unserer Unternehmensstrategie und Diversitätsstrategie 2040 verankert, weil dies wichtige Wege sind, unser Unternehmen zu stärken. Zudem spiegelt es die Vielfalt unserer Kunden wider. Als einer der größten Arbeitgeber des Landes können wir die Aufmerksamkeit auf die Rechte und Bedürfnisse der LGBTQ+-Community als Teil der Gesellschaft, in der wir leben und arbeiten, lenken.“

Maren Gräf, Škoda Auto Vorständin für People & Culture, sagt: „Vielseitigkeit ist der Kern dessen, wer wir bei Škoda Auto sind. Jeder Mitarbeiter ist einzigartig und es liegt in unserer Verantwortung, dass jeder fair behandelt wird, mit gleichberechtigten Möglichkeiten und Respekt, unabhängig von Alter, Herkunft, Religion, Geschlecht, Familie oder Sexualität. Mit unserer Teilnahme am Prague Pride Festival und der Parade stehen wir stolz für Diversität und Gleichheit ein und positionieren uns gegen Intoleranz und Homophobie. Die Veranstaltung trägt dazu bei, das Bewusstsein für kritische Themen zu schärfen, die LGBTQ+-Menschen betreffen. Wir freuen uns sehr darauf, wieder Teil dieser wichtigen Sache zu sein, und werden auch im nächsten Jahr gerne an der Parade teilnehmen.“

Stolzer Partner des Festivals – Škoda Auto unterstützt Prague Pride zum dritten Mal in Folge

Vom 5. bis 11. August haben mehr als 200 Themenveranstaltungen und künstlerische Performances die Vielseitigkeit in den Vordergrund gerückt und auf die Bedürfnisse der LGBTQ+-Community aufmerksam gemacht. Unter dem Motto ,Familie‘ hat das diesjährige Festival die sich weiterentwickelnde Definition von Familie erforscht.

Den Höhepunkt des Festivals bildete einmal mehr die Regenbogenparade. Sie begann am Samstagmittag am Wenzelsplatz, führte quer durch das Zentrum der tschechischen Hauptstadt und endete im Letná Park. Unter die rund 60.000 Teilnehmer mischten sich auch zahlreiche Škoda Mitarbeiter, inklusive Mitglieder des Netzwerks Škoda Proud. Erstmals sorgte das Škoda Auto Blasorchester für musikalische Untermalung der Veranstaltung. Ein großes Picknick im Letná Park, mehrere Treffen auf der Střelecký-Insel und unterschiedliche Events des Pride Business Forum bildeten den pulsierenden Abschluss der Woche.

Die Unterstützung des Prague Pride Festival ist ein Schlüsselbestandteil des Engagements für Diversität und Inklusion bei Škoda Auto. Im Mai hat sich das Unternehmen am Europäischen Monat der Vielfalt, einer Initiative der Europäischen Kommission, beteiligt. Das diesjährige Motto lautete ,Škoda Auto: ein Ort für alle‘ und spiegelt das Engagement des Unternehmens für die Achtung der Einzigartigkeit jedes Einzelnen sowie die Offenheit als Organisation wider. Darüber hinaus hat Škoda Auto die Konferenz des Pride Business Forum unterstützt und eine interne Veranstaltung zu LGBTQ+-Themen für Mitarbeiter organisiert. Mit Regenbogenflaggen an unterschiedlichen Standorten hat das Unternehmen seine Unterstützung für die Community einmal mehr bekräftigt.

Diversität ist in der Unternehmensstrategie verankert

Der Automobilhersteller hat Vielfalt, Integration, Fairness und Gerechtigkeit fest in seiner Unternehmenskultur verankert und ermutigt Mitarbeiter dazu, sich in Netzwerken wie Škoda Proud zu engagieren. Die vor drei Jahren gegründete Initiative fördert ein inklusives Arbeitsumfeld.

Seit 2019 gehört der tschechische Automobilhersteller zu den Unterzeichnern der Europäischen Charta der Vielfalt. Seit Ende des vergangenen Jahres ist Škoda Auto Premiummitglied des Pride Business Forum. Die größte Organisation ihrer Art in der Tschechischen Republik vereint LGBTQ+-freundliche Arbeitgeber. Zudem unterstützt Škoda Auto die tschechische Petition ,We Are Fair‘, die die Anerkennung gleichgeschlechtlicher Ehen sowie die damit verbundenen Rechte wie Sozialleistungen und Kinderbetreuung fordert. In diesem Jahr wurde das Unternehmen vom Pride Business Forum mit dem ,Big Step Forward Award 2024‘ ausgezeichnet – als Anerkennung des Engagements für ein inklusives Arbeitsumfeld. Mehr Informationen zu allen Diversitätsinitiativen stellt Škoda Auto a.s. im internationalen Škoda Auto Diversity Report bereit.

