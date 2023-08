Skoda Auto Deutschland GmbH

Attraktive neue Angebotsstruktur für den Škoda Octavia – auch Limousine wieder bestellbar

Weiterstadt (ots)

› Beliebte Limousinen-Ausführung wieder erhältlich

› Kunden können den Octavia wieder frei konfigurieren und aus zahlreichen Motorisierungen sowie Ausstattungspaketen wählen

› Essence, Selection, Selection Plus und Sportline bilden die neuen Ausstattungslinien, ergänzt durch das sportliche Topmodell Octavia RS

› Umfangreich ausgestatteter Octavia Edition weiterhin bestellbar

› Einstiegspreis der Octavia-Limousine startet bei 30.960 Euro (1,5 TSI 110 kW (150 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 6,2 – 5,1 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 141 – 116 g/km (WLTP-Werte))

› Octavia Combi ab 31.660 Euro (1,5 TSI 110 kW (150 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 6,2 – 5,1 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 141 – 116 g/km (WLTP-Werte))

Der Škoda Octavia steht ab sofort wieder in voller Vielfalt für Bestellungen bereit. Zum einen kehrt die Limousine zurück. Zum anderen können Kunden den Markenbestseller nun wieder frei konfigurieren und dabei aus sechs Ausstattungslinien, sieben Motor-Getriebe-Varianten und zahlreichen Ausstattungspaketen wählen. Der Octavia Essence startet ab einem Preis von 30.960 Euro, die entsprechende Kombiversion beginnt ab 31.660 Euro.

Der Octavia steht mit frischer Angebotsstruktur bereit. Neue Einstiegslinie ist Essence. Ab 30.960 Euro für die Limousine beziehungsweise 31.660 Euro für den Kombi erhalten Kunden attraktive Komfortmerkmale wie Klimaanlage, beheizbare Vordersitze, Parksensoren hinten und eine Telefonfreisprecheinrichtung. Die Version Selection für 33.400 beziehungsweise 34.100 Euro ergänzt diese Ausstattung unter anderem um 17-Zoll-Leichtmetallfelgen im Design Mensa Aero, Fahrprofilauswahl, Parksensoren vorne, Phonebox und ein Infotainmentsystem mit 10-Zoll-Bildschirm inklusive SmartLink und Wireless SmartLink. Für 37.110 Euro gibt es den Octavia Selection Plus, die Kombivariante beginnt bei 37.810 Euro. Zu den Highlights dieser Linie zählen Lederinnenausstattung, Ambientebeleuchtung und elektrisch einstellbare Ergo-Komfortsitze vorn inklusive Belüftungs- und Massagefunktion. Der Octavia Sportline – ab 38.060 beziehungsweise 38.860 Euro bestellbar – zeichnet sich durch charakteristische schwarze Exterieurdetails und einen betont sportlichen Innenraum aus. Zudem punktet diese Variante mit Rückfahrkamera, Digital Cockpit Plus über dem Lenkrad und schicken 18-Zoll-Leichtmetallfelgen im Design Vega Aero schwarz/glanzgedreht.

Darüber hinaus umfasst das Modellangebot weiterhin den besonders umfangreich ausgestatteten Octavia Combi Edition. Die ausschließlich als Kombi erhältliche Variante ab 38.320 Euro verfügt unter anderem über eine elektrische Heckklappe mit Komfortöffnung, das schlüssellose Zugangs- und Start-Stopp-System KESSY sowie ein Navigationssystem inklusive 10-Zoll-Display.

Sportliches Topmodell ist der Octavia RS. Für 43.930 beziehungsweise 44.630 Euro (2,0 TSI DSG 180 KW (245 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 8,1 – 6,6 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 183 – 151 g/km (WLTP-Werte)) erhalten Käufer hier Ausstattungs-Highlights der Baureihe wie Matrix-LED-Hauptscheinwerfer, 18-Zoll-Leichtmetallfelgen im Design Comet Schwarz und eine Akustikverglasung in den vorderen Seitenscheiben und getönte Scheiben hinten (Sunset). Zudem bietet Škoda die stärksten Motoren der Baureihe für den RS an.

Sieben Motor-Getriebe-Varianten – inklusive Mildhybrid-Technologie

Das Angebot des Octavia umfasst nun sieben Motor-Getriebe-Varianten. Angefangen beim Einstiegsbenziner 1,5 TSI, der 110 kW (150 PS) leistet und mit manuellem 6-Gang-Schaltgetriebe kombiniert ist. Dieser steht auch als Mildhybrid Octavia e-TEC bereit – dann mit 7-Gang-Direktschaltgetriebe (DSG) (Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 6,6 – 4,9 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 150 – 112 g/km (WLTP-Werte)). Der mit 180 kW (245 PS) stärkste Benziner mit 2,0 Liter Hubraum ist dem Spitzenmodell Octavia RS vorbehalten. Auch den stärksten Diesel, den 2,0 TDI 147 kW (200 PS) (Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 5,4 – 4,8 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 142 – 126 g/km (WLTP-Werte)), erhalten Kunden ausschließlich für den RS. Er steht sowohl mit Front- als auch Allradantrieb (Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 6,2 – 5,3 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 162 – 138 g/km (WLTP-Werte)), zur Wahl. Weitere Selbstzünder der Baureihe sind der 2,0 TDI mit 85 kW (115 PS) (Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 4,9 – 3,9 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 127 – 103 g/km (WLTP-Werte)), und der stärker motorisierte 2,0 TDI mit 110 kW (150 PS) (Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 5,2 – 4,2 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 137 – 110 g/km (WLTP-Werte)).

Weitere Informationen zum Škoda Octavia stehen auf skoda-media.de bereit.

Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach dem gesetzlich vorgeschriebenen WLTP-Verfahren (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) ermittelt, das ab dem 1. September 2018 schrittweise das frühere NEFZ-Verfahren (neuer europäischer Fahrzyklus) ersetzte.

Der Gesetzgeber arbeitet an einer Novellierung der Pkw-EnVKV und empfiehlt in der Zwischenzeit für Fahrzeuge, die nicht mehr auf Grundlage des NEFZ-Verfahrens homologiert werden können, die Angabe der WLTP-Werte, welche wegen der realistischeren Prüfbedingungen in vielen Fällen höher sind als die nach dem früheren NEFZ-Verfahren. Informationen zu den Unterschieden zwischen WLTP und NEFZ finden Sie unter http://www.skoda-auto.de/wltp.

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen, spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen ( www.dat.de), unentgeltlich erhältlich ist.

