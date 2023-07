Skoda Auto Deutschland GmbH

Škoda Auto verbessert kontinuierlich die Sicherheit seiner Fahrzeuge weltweit

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Ein Dokument

Mladá Boleslav (ots)

› Alle aktuellen Škoda Modelle gehören zu den sichersten ihres Segments

› Breites Angebot an serienmäßigen Assistenzsystemen für aktive Sicherheit in allen Škoda Fahrzeugen

› Sicherheitsprüfungen und die kontinuierliche Entwicklung neuer Sicherheits-Assistenzsysteme haben eine lange Tradition, unterstützt durch hochmoderne Prüfungseinrichtungen und -technologien

› Škoda wird in kommenden Modellen mehrere neue Assistenzsysteme und Verbesserungen existierender Systeme einführen

Für Škoda Auto besaß die Sicherheit auf der Straße schon immer oberste Priorität. Der Autohersteller blickt auf eine lange Historie an Sicherheitstests zurück und nutzt bei der Entwicklung künftiger Modelle hochmoderne Testeinrichtungen und -technologien inklusive Ressourcen der Volkswagen Gruppe. Das Ergebnis: Alle neuen Škoda Fahrzeuge, die seit 2008 auf den europäischen Markt gekommen sind, haben das Top-Resultat von fünf Sternen im Euro NCAP-Test erzielt. Auch die speziell auf den indischen Markt zugeschnittenen Modelle Škoda Kushaq und Škoda Slavia wurden im Global NCAP-Test bewertet. Sie erhielten dabei als einzige Modelle in der Geschichte dieser unabhängigen Sicherheitsbewertung das höchste Rating von fünf Sternen beim Schutz von Erwachsenen und Kindern. In seinen kommenden Modellen präsentiert Škoda eine Reihe an innovativen Assistenten zusammen mit Verbesserungen existierender Technologien. Dazu zählen etwa das neue Remote Parking-Assistenzsystem und das aufgewertete Fahrerwarnsystem (Driver Alert System).

Mehr Informationen sowie Bildmaterial zum Thema Aktive Sicherheit bei Škoda stehen als Pressemappe bereit.

Original-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell