Dynamisches Sportpaket: top ausgestatteter SKODA OCTAVIA RS PLUS ab 43.056 Euro

WeiterstadtWeiterstadt (ots)

- 19-Zoll-Leichtmetallfelgen, 3-Zonen-Climatronic, Head-up-Display und vieles mehr Serie

- Inklusive Assistenzsystem Traveller mit Verkehrszeichenerkennung, Abstands- und Spurhalteassistent

- OCTAVIA RS PLUS wahlweise mit stärkstem Benziner oder Diesel der Baureihe

- Sondermodell SKODA OCTAVIA RS PLUS bietet Preisvorteil von bis zu 3.190 Euro

Start frei für einen besonders umfangreich ausgestatteten Kompaktsportler: Das Sondermodell SKODA OCTAVIA RS PLUS vereint zahlreiche Assistenzsysteme, beliebte Komfortmerkmale und technische Features mit einem Preisvorteil von bis zu 3.190 Euro bei 16 Prozent MwSt. gegenüber einem vergleichbar ausgestatteten OCTAVIA RS. Im dynamischen Topmodell der vierten OCTAVIA-Generation verbaut der Hersteller ausschließlich die stärksten Motoren der Baureihe.

Beim OCTAVIA RS PLUS können Kunden sich zwischen einem 180 kW (245 PS)* starken 2,0 Liter-Vierzylinder-TSI und einem 2,0 TDI entscheiden, der 147 kW (200 PS)* leistet. Sowohl das Dieselaggregat der neuen EVO-Generation als auch der effiziente Benziner stehen mit automatischem 7-Gang-Direktschaltgetriebe (DSG) zur Wahl. Beim Selbstzünder kombiniert SKODA das 7-Gang-DSG wahlweise mit Allradantrieb. Den 2,0 TSI erhalten Käufer auch mit manuellem 6-Gang-Schaltgetriebe. Ab Werk besitzt das Sondermodell ein um 15 Millimeter tiefergelegtes Sportfahrwerk und Progressivlenkung - beide unterstreichen das dynamische Fahrerlebnis und agile Handling des OCTAVIA RS PLUS.

Zusätzlich zu seinen sportlichen Fahreigenschaften punktet der OCTAVIA RS PLUS mit vielen beliebten Ausstattungsmerkmalen. Diese umfassen beispielsweise anthrazitfarbene 19-Zoll-Leichtmetallfelgen im Design Altair glanzgedreht, Rückfahrkamera und die 3-Zonen-Klimaanlage Climatronic. Das Interieur kleidet der Hersteller mit einer Microfaser Alcantara-Leder-Ausstattung aus, die Ambientebeleuchtung setzt schicke Lichtakzente. Die vorderen Ergo-Sitze kann der Fahrer nach Belieben elektrisch anpassen, sowohl die Vorder- als auch äußeren Rücksitze verfügen über Sitzheizung. Das ebenfalls beheizbare Lenkrad mit Multifunktionstasten zeichnet sich durch sein sportliches Design aus, bei Varianten mit DSG kommen zusätzlich Schaltwippen hinzu.

Darüber hinaus punktet das Sondermodell mit technischen Raffinessen. Das serienmäßige Navigationssystem Columbus besitzt ein 10 Zoll großes Display und umfasst eine Bluetooth-Telefonfreisprecheinrichtung sowie drei Jahre Infotainment Online kostenfrei. Per SmartLink können Fahrer ihr Smartphone auch kabellos mit dem Fahrzeug verbinden. Zudem hat der OCTAVIA RS PLUS das online-fähige SKODA Connect(1) inklusive Fahrzeugfernzugriff an Bord. Zu den Highlights gehört das Head-up-Display: Es projiziert wichtige Informationen wie zum Beispiel die aktuelle Geschwindigkeit auf die Windschutzscheibe ins Sichtfeld des Fahrers.

Auch bei den Assistenzsystemen fährt der OCTAVIA RS PLUS groß auf: Parklenk-, Spurwechsel- sowie Frontradassistent inklusive City-Notbremsfunktion und Personen- sowie Radfahrererkennung zählen ebenso zum Lieferumfang wie Fernlicht-, Fahrlicht-, Ausweich- und Abbiegeassistent. Das ebenfalls inkludierte Assistenzsystem Traveller beinhaltet den prädiktiven und adaptiven Abstandsassistent, Verkehrszeichenerkennung, den adaptiven Spurhalteassistent sowie - bei Versionen mit Direktschaltgetriebe - den Notfall- und Stauassistenten.

In Verbindung mit dem 2,0 TSI 180 kW (245 PS) bietet SKODA den OCTAVIA RS PLUS ab 43.056 Euro inkl. 16 Prozent MwSt. an, der OCTAVIA COMBI RS PLUS beginnt bei 43.738 Euro. Kunden profitieren beim Kauf von einem Preisvorteil von bis zu 3.190 Euro bei 16 Prozent MwSt. gegenüber einem vergleichbar ausgestatteten OCTAVIA RS.

Alle Informationen zu Motor-Getriebe-Optionen, Ausstattungsdetails und Preisen des OCTAVIA RS PLUS finden Sie auf der SKODA Media-Seite.

Der SKODA OCTAVIA RS PLUS - Motorisierungen und unverbindliche Preisempfehlung in Euro inkl. 16 % MwSt.

Antrieb Getriebe Limousine COMBI 2,0 TSI 180 kW (245 PS) 6-Gang 43.056 43.738 2,0 TSI DSG 180 kW (245 PS)* 7-Gang-DSG 43.641 44.323 2,0 TDI DSG 147 kW (200 PS) 7-Gang-DSG 44.205 44.888 2,0 TDI DSG 4x4 147 kW (200 PS)* 7-Gang-DSG 46.252 46.935

(1) Unter SKODA Connect sind Funktionen von Infotainment Online und Care Connect erhältlich. Die Dienste sind teilweise kostenpflichtig und ihre Verfügbarkeit ist abhängig vom Land und vom Mobilfunkempfang. Registrierung bei der SKODA AUTO a.s. erforderlich, außer für eCall. Nutzung von Infotainment Online nur mit SKODA Navigationssystem. Care Connect (Remote Access) wird mit der SKODA Connect-App gesteuert, wofür ein Smartphone (iOS oder Android) mit Internetzugang benötigt wird. Nähere Informationen zu SKODA Connect erhalten Sie bei Ihrem SKODA Partner und unter www.skoda-auto.de/connect.

Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen bereits nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem 1. September 2018 ersetzt der neue WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) den bisherigen Fahrzyklus (NEFZ). Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2- Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. Weitere Informationen zu den Unterschieden zwischen WLTP und NEFZ finden Sie unter www.skoda-auto.de/wltp.

Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren. Soweit es sich um Neuwagen handelt, die nach WLTP typgenehmigt sind, werden die NEFZ-Werte von den WLTP-Werten abgeleitet. Die zusätzliche Angabe der WLTP-Werte kann bis zu deren verpflichtender Verwendung freiwillig erfolgen. Soweit die NEFZ-Werte als Spannen angegeben werden, beziehen sie sich nicht auf ein einzelnes, individuelles Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes. Sie dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat, usw.) können relevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik verändern und neben Witterungs- und Verkehrsbedingungen sowie dem individuellen Fahrverhalten den Kraftstoffverbrauch, den Stromverbrauch, die CO2-Emissionen und die Fahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen.

* Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen und CO2-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen, spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de), unentgeltlich erhältlich ist.

OCTAVIA RS PLUS 2,0 TSI 180 kW (245 PS)

innerorts 9,4 - 9,3 l/100km, außerorts 5,2 - 5,1 l/100km, kombiniert 6,8 - 6,7 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 155 - 153 g/km, CO2-Effizienzklasse D - C

OCTAVIA COMBI RS PLUS 2,0 TSI 180 kW (245 PS)

innerorts 9,4 - 9,3 l/100km, außerorts 5,3 - 5,2 l/100km, kombiniert 6,8 - 6,7 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 156 - 154 g/km, CO2-Effizienzklasse D - C

OCTAVIA RS PLUS 2,0 TSI DSG 180 kW (245 PS)

innerorts 9,0 l/100km, außerorts 5,1 - 5,0 l/100km, kombiniert 6,5 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 150 - 148 g/km, CO2-Effizienzklasse C

OCTAVIA COMBI RS PLUS 2,0 TSI DSG 180 kW (245 PS)

innerorts 9,0 l/100km, außerorts 5,1 - 5,0 l/100km, kombiniert 6,6 - 6,5 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 151 - 149 g/km, CO2-Effizienzklasse C

OCTAVIA RS PLUS 2,0 TDI EVO SCR DSG 147 kW (200 PS)

innerorts 5,6 l/100km, außerorts 3,6 l/100km, kombiniert 4,4 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 115 g/km, CO2-Effizienzklasse A

OCTAVIA COMBI RS PLUS 2,0 TDI EVO SCR DSG 147 kW (200 PS)

innerorts 5,6 l/100km, außerorts 3,7 l/100km, kombiniert 4,4 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 116 g/km, CO2-Effizienzklasse A

OCTAVIA RS PLUS 2,0 TDI EVO SCR 4x4 DSG 147 kW (200 PS)

innerorts 6,4 l/100km, außerorts 4,2 l/100km, kombiniert 5,0 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 131 g/km, CO2-Effizienzklasse B

OCTAVIA COMBI RS PLUS 2,0 TDI EVO SCR 4x4 DSG 147 kW (200 PS)

innerorts 6,4 l/100km, außerorts 4,2 l/100km, kombiniert 5,0 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 133 g/km, CO2-Effizienzklasse B

