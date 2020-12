Skoda Auto Deutschland GmbH

SKODA OCTAVIA CLEVER: Sondermodell mit umfangreicher Ausstattung ab 25.821 Euro

Weiterstadt (ots)

- Rückfahrkamera, 3-Zonen-Climatronic und Ergositze vorn serienmäßig

- Sondermodell CLEVER mit kostenloser Anschlussgarantie (Garantiezeitraum fünf Jahre)(1)

- Kunden profitieren von einem Preisvorteil von bis zu 2.990 Euro

- Antriebsvielfalt umfasst effiziente Benziner und Diesel, Erdgas- und Mild-Hybridversionen

Start frei für den OCTAVIA CLEVER: Die vierte Generation des Bestsellers punktet als CLEVER-Sondermodell mit hochwertigen Ausstattungsmerkmalen, kostenloser Anschlussgarantie(1) und attraktivem Preisvorteil von bis zu 2.990 Euro bei 16 Prozent Mehrwertsteuer gegenüber einer vergleichbaren Serienversion.

Die Ausstattungsliste des OCTAVIA CLEVER umfasst viele beliebte und natürlich clevere Merkmale: Zum Lieferumfang zählen schwarze 17-Zoll-Leichtmetallfelgen im Design Pulsar AERO glanzgedreht, Heckleuchten in Kristallglasoptik, Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht, Parksensoren vorn und hinten sowie eine Rückfahrkamera. Zudem verfügt das kompakte Sondermodell über Ergo-Sitze vorn - sowohl die Vorder- als auch die äußeren Rücksitze rüstet SKODA mit Sitzheizung aus. Zur Ausstattung gehören darüber hinaus die 3-Zonen-Klimaanlage Climatronic, ein beheizbares Lenkrad, Ambientebeleuchtung, Bluetooth-Freisprecheinrichtung und das Musiksystem Bolero inklusive 10 Zoll großem Touchdisplay. Per SmartLink können Fahrer ihr Smartphone auch kabellos mit dem Fahrzeug verbinden. Zudem hat der OCTAVIA CLEVER das online-fähige SKODA Connect(2) inklusive Fahrzeugfernzugriff an Bord.

Auch in puncto Assistenzsysteme bietet der OCTAVIA CLEVER eine umfassende Ausstattung: Frontradarassistent inklusive City-Notbremsfunktion sowie Personen- und Radfahrererkennung, Regensensor und Fahrlichtassistent inklusive Coming- and Leaving-Home-Funktion reihen sich ebenso in den Lieferumfang ein wie Fernlicht-, Berganfahr- und Spurhalteassistent.

In Verbindung mit dem 81 kW (110 PS)* starken 1,0 TSI-Benziner startet der OCTAVIA CLEVER bei 25.821 Euro inkl. 16 Prozent MwSt. Der OCTAVIA COMBI CLEVER steht ab 26.503 Euro bereit - dies entspricht einem Preisvorteil von bis zu 2.990 Euro im Vergleich zu einem vergleichbar ausgestatteten Serienmodell. Bei den Motorisierungen können sich Kunden neben effizienten Benzin- und Dieselvarianten auch für einen Mild-Hybrid- oder Erdgasantrieb* entscheiden. Jeder Käufer eines OCTAVIA CLEVER erhält kostenlos die dreijährige Neuwagenanschlussgarantie Garantie+ mit einer Laufleistung bis zu 50.000 Kilometer innerhalb des Garantiezeitraumes von fünf Jahren(1) zusätzlich zur zweijährigen Herstellergarantie.

Neben dem OCTAVIA bietet SKODA die umfangreich ausgestattete CLEVER-Version auch für FABIA, FABIA COMBI, SCALA, KAMIQ, KAROQ und KODIAQ an.

Alle Informationen zu Motor-Getriebe-Optionen, Ausstattungsdetails und Preisen des Sondermodells OCTAVIA CLEVER finden Sie auf der SKODA Media-Seite.

Der SKODA OCTAVIA CLEVER - Motorisierungen und unverbindliche Preisempfehlung in Euro inkl. 16 % MwSt.

Antrieb Getriebe Limousine COMBI 1,0 TSI 81 kW (110 PS)* 6-Gang 25.82 26.503 1,0 TSI e-TEC 81 kW (110 PS)* 7-Gang-DSG 28.355 29.038 1,5 TSI 110 kW (150 PS)* 6-Gang 28.424 29.106 1,5 TSI e-TEC 110 kW (150 PS)* 7-Gang-DSG 30.958 31.641 1,5 TGI G-TEC 96 kW (130 PS)* 7-Gang-DSG 32.030 32.713 2,0 TDI 85 kW (115 PS)* 6-Gang 29.691 30.373 2,0 TDI 85 kW (115 PS)* 7-Gang-DSG 31.543 32.225 2,0 TDI 110 kW (150 PS)* 6-Gang 31.056 31.738 2,0 TDI 110 kW (150 PS)* 7-Gang-DSG 32.908 33.590

(1) Dreijährige Anschlussgarantie Garantie+ zusätzlich zur zweijährigen Herstellergarantie bis zu einer maximalen Gesamtfahrleistung der angegebenen Kilometeranzahl innerhalb des Garantiezeitraums von insgesamt fünf Jahren (je nachdem, was zuerst eintritt und welche Laufleistung ausgewählt wurde).

(2) Unter SKODA Connect sind Funktionen von Infotainment Online und Care Connect erhältlich. Die Dienste sind teilweise kostenpflichtig und ihre Verfügbarkeit ist abhängig vom Land und vom Mobilfunkempfang. Registrierung bei der SKODA AUTO a.s. erforderlich, außer für eCall. Nutzung von Infotainment Online nur mit SKODA Navigationssystem. Care Connect (Remote Access) wird mit der SKODA Connect-App gesteuert, wofür ein Smartphone (iOS oder Android) mit Internetzugang benötigt wird. Nähere Informationen zu SKODA Connect erhalten Sie bei Ihrem SKODA Partner und unter www.skoda-auto.de/connect.

Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen bereits nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem 1. September 2018 ersetzt der neue WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) den bisherigen Fahrzyklus (NEFZ). Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2- Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. Weitere Informationen zu den Unterschieden zwischen WLTP und NEFZ finden Sie unter www.skoda-auto.de/wltp.

Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren. Soweit es sich um Neuwagen handelt, die nach WLTP typgenehmigt sind, werden die NEFZ-Werte von den WLTP-Werten abgeleitet. Die zusätzliche Angabe der WLTP-Werte kann bis zu deren verpflichtender Verwendung freiwillig erfolgen. Soweit die NEFZ-Werte als Spannen angegeben werden, beziehen sie sich nicht auf ein einzelnes, individuelles Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes. Sie dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat, usw.) können relevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik verändern und neben Witterungs- und Verkehrsbedingungen sowie dem individuellen Fahrverhalten den Kraftstoffverbrauch, den Stromverbrauch, die CO2-Emissionen und die Fahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen.

* Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen und CO2-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen, spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de), unentgeltlich erhältlich ist.

OCTAVIA CLEVER 1,0 TSI 81 kW (110 PS)

innerorts 6,0 l/100km, außerorts 3,9 - 3,8 l/100km, kombiniert 4,7 - 4,6 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 107 - 105 g/km, CO2-Effizienzklasse A

OCTAVIA COMBI CLEVER 1,0 TSI 81 kW (110 PS)

innerorts 6,1 - 6,0 l/100km, außerorts 4,0 l/100km, kombiniert 4,8 - 4,7 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 109 - 107 g/km, CO2-Effizienzklasse A

OCTAVIA CLEVER 1,0 TSI DSG e-TEC 81 kW (110 PS) (Mild-Hybrid)

innerorts 5,1 - 5,0 l/100km, außerorts 3,8 - 3,7 l/100km, kombiniert 4,3 - 4,2 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 98 - 96 g/km, CO2-Effizienzklasse A+

OCTAVIA COMBI CLEVER 1,0 TSI DSG e-TEC 81 kW (110 PS) (Mild-Hybrid)

innerorts 5,1 l/100km, außerorts 3,9 - 3,8 l/100km, kombiniert 4,4 - 4,3 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 100 - 98 g/km, CO2-Effizienzklasse A+ - A

OCTAVIA CLEVER 1,5 TSI 110 kW (150 PS)

innerorts 6,4 - 6,2 l/100km, außerorts 4,0 - 3,9 l/100km, kombiniert 4,8 - 4,7 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 111 - 109 g/km, CO2-Effizienzklasse A

OCTAVIA COMBI CLEVER 1,5 TSI 110 kW (150 PS)

innerorts 6,4 - 6,3 l/100km, außerorts 4,1 - 4,0 l/100km, kombiniert 4,9 - 4,8 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 113 - 110 g/km, CO2-Effizienzklasse A

OCTAVIA CLEVER 1,5 TSI e-TEC DSG 110 kW (150 PS) (Mild-Hybrid)

innerorts 5,9 - 5,8 l/100km, außerorts 4,0 - 3,9 l/100km, kombiniert 4,7 - 4,6 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 107 - 105 g/km, CO2-Effizienzklasse A

OCTAVIA COMBI CLEVER 1,5 TSI DSG e-TEC 110 kW (150 PS) (Mild-Hybrid)

innerorts 5,9 - 5,8 l/100km, außerorts 4,1 - 4,0 l/100km, kombiniert 4,8 - 4,7 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 109 - 107 g/km, CO2-Effizienzklasse A

OCTAVIA CLEVER 1,5 TGI G-TEC DSG 96 kW (130 PS)

innerorts 4,5 kg/100km, außerorts 2,8 - 2,7 kg/100km, kombiniert 3,5 - 3,4 kg/100km, CO2-Emissionen kombiniert 95 - 93 g/km, CO2-Effizienzklasse A+

OCTAVIA COMBI CLEVER 1,5 TGI G-TEC DSG 96 kW (130 PS)

innerorts 4,6 - 4,5 kg/100km, außerorts 2,9 - 2,8 kg/100km, kombiniert 3,5 kg/100km, CO2-Emissionen kombiniert 96 - 95 g/km, CO2-Effizienzklasse A+

OCTAVIA CLEVER 2,0 TDI 85 kW (115 PS)

innerorts 5,2 l/100km, außerorts 3,1 - 3,0 l/100km, kombiniert 3,9 - 3,8 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 101 - 99 g/km, CO2-Effizienzklasse A+

OCTAVIA COMBI CLEVER 2,0 TDI 85 kW (115 PS)

innerorts 5,2 l/100km, außerorts 3,1 l/100km, kombiniert 3,9 - 3,8 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 103 - 101 g/km, CO2-Effizienzklasse A+

OCTAVIA CLEVER 2,0 TDI DSG 85 kW (115 PS)

innerorts 5,0 - 4,9 l/100km, außerorts 3,2 - 3,1 l/100km, kombiniert 3,9 - 3,8 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 102 - 100 g/km, CO2-Effizienzklasse A+

OCTAVIA COMBI CLEVER 2,0 TDI DSG 85 kW (115 PS)

innerorts 5,0 - 4,9 l/100km, außerorts 3,3 - 3,2 l/100km, kombiniert 3,9 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 104 - 102 g/km, CO2-Effizienzklasse A+

OCTAVIA CLEVER 2,0 TDI 110 kW (150 PS)

innerorts 5,2 l/100km, außerorts 3,1 - 3,0 l/100km, kombiniert 3,9 - 3,8 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 103 - 101 g/km, CO2-Effizienzklasse A+

OCTAVIA COMBI CLEVER 2,0 TDI 110 kW (150 PS)

innerorts 5,3 - 5,2 l/100km, außerorts 3,2 - 3,1 l/100km, kombiniert 4,0 - 3,9 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 104 - 103 g/km, CO2-Effizienzklasse A+

OCTAVIA CLEVER 2,0 TDI DSG 110 kW (150 PS)

innerorts 4,8 - 4,7 l/100km, außerorts 3,2 - 3,1 l/100km, kombiniert 3,8 - 3,7 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 100 - 98 g/km, CO2-Effizienzklasse A+

OCTAVIA COMBI CLEVER 2,0 TDI DSG 110 kW (150 PS)

innerorts 4,8 - 4,7 l/100km, außerorts 3,3 - 3,2 l/100km, kombiniert 3,9 - 3,8 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 102 - 100 g/km, CO2-Effizienzklasse A+

