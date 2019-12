Skoda Auto Deutschland GmbH

Mit SKODA clever und sicher durch den Winter

Mladá Boleslav (ots)

- Simply Clever-Features unterstützen Autofahrer in der kalten Jahreszeit - Innovative Lösungen für mehr Sicherheit und Komfort - Nützliche Helfer sind an Bord jederzeit griffbereit

Der Winter kann kommen: Dank innovativer Simply Clever-Features sind SKODA Fahrer auf Minusgrade, Schnee und Eis bestens vorbereitet. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, lässt sein Auto rechtzeitig vor Beginn der kalten Jahreszeit vom SKODA Händler winterfit machen.

Die Winterzeit stellt Autofahrer vor besondere Herausforderungen: Früh einsetzende Dunkelheit, sinkende Temperaturen, Schnee und Eisglätte fordern die ganze Aufmerksamkeit und eine vorsichtige und vorausschauende Fahrweise. Im Vorteil ist, wer sich rechtzeitig auf die winterlichen Bedingungen einstellt und sein Fahrzeug entsprechend vorbereitet. SKODA Händler bieten zu diesem Zweck den Winter-Fitness-Check an. Sie übernehmen die Funktionsprüfung aller sicherheitsrelevanten Teile, kontrollieren den Kühlerfrostschutz und prüfen, ob die Batterie auch nach frostigen Nächten genug Energie für den Anlasser liefert. Daneben ist der Wechsel auf Winterreifen ebenso ein Muss wie ein ausreichender Frostschutz für die Scheibenwaschanlage.

Doch auch wer sein Auto winterfit gemacht hat, wird um die eine oder andere Extraschicht nicht herumkommen, wenn das Auto nicht überdacht abgestellt wird. Nach Niederschlag muss das Fahrzeug von Schnee befreit werden und anschließend steht gegebenenfalls noch Eiskratzen auf dem Programm. Von Zeit zu Zeit ist es zudem erforderlich, den Scheibenwaschbehälter aufzufüllen und Scheinwerfer sowie Heckleuchten von ihrem Grauschleier zu befreien. All das findet nicht selten bei Kälte, Dunkelheit oder Schneeregen statt. Da kann sich glücklich schätzen, wer die erforderlichen Helfer griffbereit in seinem Auto vorfindet. Hier sind SKODA Fahrer eindeutig im Vorteil: Einige der markentypischen Simply Clever-Ideen sind gerade in der kalten Jahreszeit besonders nützlich.

Simply Clever-Features leisten im Winter wertvolle Dienste

Viele Autofahrer beginnen den Tag damit, ihr Fahrzeug von Schnee und Eis zu befreien. Unverzichtbar ist hier der Eiskratzer, der bei jedem SKODA im Tankdeckel untergebracht ist. Der Klassiker unter den Simply Clever-Features verfügt zudem über eine praktische Messskala, mit der sich die Profiltiefe der Reifen kontrollieren lässt. Winterreifen sollten mindestens ein Profil von vier Millimetern aufweisen, damit sie auch auf schneebedecktem Untergrund genügend Grip beim Anfahren und bei Steigungen aufbauen. Wer häufig im winterlichen Straßenverkehr unterwegs ist, sollte zudem regelmäßig die Scheibenwaschanlage auffüllen. Denn nur dann können die Scheibenwischer jederzeit für klare Sicht auf die Straße sorgen. SKODA Modelle wie der SCALA oder der KAMIQ bieten hier ein einfaches, aber sehr komfortables Extra. Der Waschwasserbehälter hat einen cleveren Verschlussdeckel, der sich beim Öffnen in einen Trichter verwandelt. So lassen sich Frostschutz und Wasser bequem nachfüllen, ohne dass Waschflüssigkeit verschüttet wird und durch den Motorraum auf den Boden tropft. Das Feature ist als Original Zubehör auch für sämtliche weitere SKODA Modelle verfügbar.

Ein in der Winterzeit unverzichtbarer Begleiter ist außerdem der Regenschirm: Gut zu wissen, dass SKODA Fahrzeuge ihn als weiteren Simply Clever-Klassiker an Bord haben. Er befindet sich in einem Fach in der Fahrertür oder in einer Halterung unter dem Beifahrersitz und ist bei Regen und Schneefall schnell zur Hand. Ebenso praktisch sind die für alle Insassen griffbereiten Warnwesten in den Ablagefächern der Türen. Licht ins winterliche Dunkel bringt eine im Kofferraum integrierte und herausnehmbare LED-Taschenlampe, die beispielsweise im SKODA KAMIQ ab der Ausstattungslinie Ambition zum Serienumfang zählt.

Neben den genannten Simply Clever-Features verfügen SKODA Fahrzeuge über zahlreiche weitere Ausstattungsmerkmale, die im Winter für mehr Komfort und Sicherheit sorgen. Beheizbare Frontscheiben, Außenspiegel und Waschdüsen sorgen dafür, dass die Sicht jederzeit frei bleibt und die Scheibenwaschanlage auch bei Minustemperaturen zuverlässig funktioniert. Noch mehr Komfort bieten auf Wunsch ein beheizbares Lenkrad oder eine optionale Standheizung, die sich über die Online-Dienste von SKODA Connect auch bequem aus der Ferne über ein Smartphone steuern lässt.

