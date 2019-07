Skoda Auto Deutschland GmbH

SKODA mobilisiert das Velorace Dresden als Hauptsponsor, Namensgeber und Fahrzeugpartner

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Weiterstadt (ots)

- Tschechische Marke unterstützt das beliebte Jedermann-Radrennen zum siebten Mal als Hauptsponsor und Namensgeber - SKODA stellt den Organisatoren 15 Begleitfahrzeuge zur Verfügung, darunter die Modelle OCTAVIA, KAROQ, KODIAQ sowie den neuen SCALA - SKODA Veloteam: Rund 130 Hobbyathleten gehen in den Farben der Marke an den Start - Attraktives Rahmenprogramm: SKODA Roadshow vor der Dresdner Frauenkirche präsentiert den neuen SCALA sowie weitere aktuelle Modelle der Marke

SKODA fährt beim Velorace Dresden zum siebten Mal in Folge als offizieller Hauptsponsor und Namensgeber ins Rampenlicht. Das beliebte Jedermann-Radrennen lockt am 11. August wieder rund 1.800 Hobbyathlethen und Zehntausende Zuschauer in die sächsische Hauptstadt. Mittendrin: Rund 130 Radsportler, die für das SKODA Veloteam in die Pedale treten. Die tschechische Marke unterstützt das SKODA Velorace Dresden von Beginn an und stellt den Organisatoren erneut 15 Begleitfahrzeuge zur Verfügung. Hierzu zählt neben SKODA OCTAVIA, KAROQ und KODIAQ erstmals der komplett neue SCALA. Zudem bietet SKODA abseits des Renngeschehens mit einer eigenen Roadshow-Bühne vor der Frauenkirche beste Unterhaltung.

Das SKODA Velorace Dresden zählt für viele Hobby-Radsportler zu den schönsten Jedermann-Rennen der Republik. Nach dem Start am Terrassenufer direkt an der Elbe führt die Route unter anderem durch die Dresdner Altstadt. Dabei passieren die Pedaleure historische Bauwerke und Sehenswürdigkeiten wie zum Beispiel die weltberühmte Frauenkirche. Passend dazu steht die Veranstaltung in diesem Jahr unter dem Motto ,Dresden erFahren'. Die Jedermänner und -frauen können zwischen verschiedenen Distanzen wählen, die allesamt für den öffentlichen Verkehr gesperrt sind.

Wie bei zahlreichen weiteren Jedermann-Rennen in ganz Deutschland bereichert das SKODA Veloteam auch in Dresden das Starterfeld. Die Mitglieder gehen mit Trikots in den Farben der tschechischen Marke in die Rennen über 42, 63 und 105 Kilometer. Sie profitieren unter anderem von professioneller Betreuung inklusive Mechanikerservice und Massage und erhalten Zugang zum SKODA VIP-Bereich. Die begehrten Plätze für Jedermann-Rennen verlost SKODA regelmäßig auf www.welovecycling.de. Im vergangenen Jahr legten die insgesamt 1.700 Radler des SKODA Veloteams bei den Jedermann-Rennen mehr als 150.000 Kilometer zurück.

SKODA Roadshow mit neuem SCALA und ,Red Car' der Tour de France

Beim SKODA Velorace Dresden beschert die Traditionsmarke den Zuschauern auch abseits der Rennstrecke beste Unterhaltung. Auf der SKODA Roadshow-Bühne am Neumarkt - unmittelbar vor der Frauenkirche - haben die Besucher bei Gewinnspielen die Chance auf attraktive Preise. Zudem können sie in vielen aktuellen SKODA Modellen Probe sitzen. Erstmals mit dabei: der neue SKODA SCALA. Das Kompaktmodell überzeugt mit beliebten SKODA Qualitäten wie hoher aktiver und passiver Sicherheit, attraktivem Design, viel Platz für Gepäck und Passagiere sowie zahlreichen Simply Clever-Ideen. Darüber hinaus setzt der SCALA mit modernen Assistenzsystemen und starken Infotainmentfeatures, die sonst nur aus höheren Fahrzeugklassen bekannt sind, Maßstäbe in seinem Segment.

Als besonderes Highlight für Radsport-Fans präsentiert SKODA zudem das ,Red Car' der Tour de France. Der rote SKODA SUPERB diente Tour-Direktor Christian Prudhomme während des wohl härtesten Radrennens der Welt als rollende Kommandozentrale.

SKODA mit großer Tradition als ,Motor des Radsports'

Die Leidenschaft für den Radsport reicht bei SKODA bis in die Anfänge der Unternehmenshistorie zurück, die mit dem Fahrrad begann. 1895 - also vor 124 Jahren - gründeten Václav Laurin und Václav Klement eine Fahrradmanufaktur im böhmischen Mladá Boleslav. Bereits zehn Jahre später rollte mit der Voiturette A das erste Automobil der jungen Firma aus den Werkshallen. 1925 fusionierte Laurin & Klement mit SKODA. Heute ist Radsport ein Eckpfeiler der SKODA Sponsoringstrategie. Die Marke engagiert sich auf vielen Ebenen als ,Motor des Radsports': Neben der Tour de France und der Spanien-Rundfahrt (,Vuelta') unterstützt SKODA weitere internationale Radrennen sowie zahlreiche nationale und internationale Breitensport-Veranstaltungen. Ferner zählen Fahrrad-Accessoires zum erweiterten SKODA Produktangebot.

SKODA Veloteam Termine 2019:

11. August: SKODA Velorace Dresden 25. August: EuroEyes Cyclassics Hamburg 1. September: Jedermann Tour Erfurt 3. Oktober: Sparkassen Münsterland Giro

Pressekontakt:

Ulrich Bethscheider-Kieser

Leiter Produkt- und Markenkommunikation

Telefon: +49 6150 133 121

E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.de



Christoph Völzke

Social Media und Lifestyle

Tel. +49 6150 133 122

E-Mail: christoph.voelzke@skoda-auto.de

Original-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell