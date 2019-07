SKODA AUTO steigert im ersten Halbjahr 2019 operatives Ergebnis und Umsatz

Skoda Auto Deutschland GmbH

Mladá Boleslav (ots)

- Umsatz legt per Ende Juni im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 10,8 Prozent auf 10,154 Milliarden Euro zu - die Umsatzrendite erreicht 8,1 Prozent - SKODA AUTO wächst weiter auf hohem Niveau: Das operative Ergebnis steigt um 0,3 Prozent auf 824 Millionen Euro - Auslieferungen liegen im ersten Halbjahr weltweit bei 620.900 Fahrzeugen - Erhöhte Sachinvestitionen (+33,8 %), Aufwendungen in Forschung und Entwicklung sowie Vorleistungen für neue Modelle, Digitalisierung und Elektromobilität beeinflussen das Ergebnis

SKODA AUTO setzt seinen Wachstumskurs weiter fort. Von Januar bis Juni steigert das Unternehmen den Umsatz um 10,8 Prozent auf 10,154 Milliarden Euro, das operative Ergebnis legt im selben Zeitraum um 0,3 Prozent auf 824 Millionen Euro zu. Die Umsatzrendite erreicht im ersten Halbjahr mit 8,1 Prozent weiterhin ein hohes Niveau. SKODA AUTO investiert im Berichtszeitraum umfassend in die Zukunft des Unternehmens und erhöht die Aufwendungen in Forschung und Entwicklung sowie die Sachinvestitionen (+33,8 Prozent). Diese fließen in neue Produkte, Antriebs- und Batterietechnologien sowie die Weiterentwicklung der Standorte.

Bernhard Maier, SKODA AUTO Vorstandsvorsitzender, sagt: "SKODA hat ein solides erstes Halbjahr abgeschlossen, das Unternehmen befindet sich auf Kurs. Unsere neuen Kompaktmodelle SCALA und KAMIQ sind kraftvoll in den Markt gestartet und kommen bei unseren Kunden weltweit sehr gut an. Allerdings rechnen wir mit einigem Gegenwind auch aufgrund anhaltender Unsicherheiten auf den Weltmärkten. Weitere Wachstumsimpulse erwarten wir durch den kürzlich modernisierten SUPERB und den neuen SUPERB SCOUT."

Weltweit liefert der Hersteller im ersten Halbjahr 620.900 Fahrzeuge aus und bleibt damit unter dem Rekordergebnis aus dem Vorjahr (Januar bis Juni 2018: 652.700 Fahrzeuge; -4,9 %). Hauptgrund hierfür ist vor allem die derzeitige Situation auf dem chinesischen Pkw-Gesamtmarkt. Im Rest der Welt legen die Auslieferungen an Kunden in den ersten sechs Monaten des Jahres um 1,6 Prozent auf 495.000 Fahrzeuge zu (erstes Halbjahr 2018: 487.200 Fahrzeuge).

In den ersten sechs Monaten 2019 steigt der Absatz auf 559.900 Fahrzeuge (+9,6 %), der Umsatz wächst auf 10,154 Mrd. Euro (+10,8 %). Die Absatzsteigerung und ein Teil der Umsatzsteigerung sind auf die Neukonsolidierung des Indien-Geschäfts anderer Konzernmarken bei SKODA infolge der Übernahme der Regionalverantwortung zurückzuführen. Diese beeinflusst auch maßgeblich die Veränderung der Umsatzrendite im Vergleich zum Vorjahr.

SKODA AUTO Vorstand für Finanzen und IT Klaus-Dieter Schürmann erklärt: "Trotz des zunehmend herausfordernden Umfelds mit aktuell rückläufigen Gesamtmärkten haben wir im ersten Halbjahr 2019 Marktanteile in Europa und Übersee hinzugewonnen und mit 824 Millionen Euro ein sehr gutes operatives Ergebnis leicht über dem Vorjahresniveau erzielt. Positiv zahlen sich unsere aktive Vertriebssteuerung mit Volumen- und Mixverbesserungen sowie erste Effekte unseres umfangreichen Performance Programms aus. Gegenläufig wirken negative Wechselkursentwicklungen und notwendige höhere Vorleistungen, nicht zuletzt auch wegen der Umstellung auf den neuen Messzyklus WLTP."

SKODA präsentierte Mitte Mai in der slowakischen Hauptstadt Bratislava neben dem modifizierten SUPERB und dem neuen SUPERB SCOUT auch seine neue E-Mobilitäts-Submarke iV. Zudem zeigte der Hersteller mit dem CITIGOe iV und dem SUPERB iV* die beiden ersten elektrifizierten Serienmodelle der bisherigen Unternehmensgeschichte. Damit startet SKODA offiziell ins Zeitalter der Elektromobilität. Bis 2022 führt der Automobilhersteller 30 neue Modelle ein - darunter mehr als zehn elektrifizierte Fahrzeuge.

SKODA AUTO Group(1) - Kennzahlen im ersten Halbjahr 2019/2018(2) Einheiten 2019 2018 Änderung in %

Auslieferungen an Kunden Fzg. 620.900 652.700 -4,9 Auslieferungen an Kunden ohne China Fzg. 495.000 487.200 1,6 Produktion(3) Fzg. 528.700 486.200 8,7 Absatz(4) Fzg. 559.900 510.700 9,6 Umsatz Mio.EUR 10.154 9.161 10,8 Operatives Ergebnis Mio.EUR 824 821 0,3 Umsatzrendite (Return on Sales) Prozent 8,1 9,0 - Sachinvestitionen Mio.EUR 369 276 33,8 Netto Cash Flow Mio.EUR 1.025 980 4,6

(1) SKODA AUTO Group umfasst SKODA AUTO a.s, SKODA AUTO Slovensko s.r.o., SKODA AUTO Deutschland GmbH, SKODA AUTO India Pvt. Ltd., Volkswagen India Pvt. Ltd. (seit 1.1.2019), Volkswagen Group Sales India Pvt. Ltd. (seit 1.1.2019) und Anteil am Gewinn der Gesellschaft OOO VOLKSWAGEN Group RUS. (2) Prozentabweichungen sind aus den nicht gerundeten Zahlen berechnet. (3) umfasst Produktion in SKODA AUTO Group, ohne Produktionen in den Partnermontagewerken in China, Slowakei, Russland und Deutschland, aber einschließlich sonstiger Konzernmarken wie SEAT, VW und AUDI; Fahrzeugproduktion ohne Teil/Komplettbausätze (4) umfasst Absatz von SKODA AUTO Group an Vertriebsgesellschaften, einschließlich sonstiger Konzernmarken wie SEAT, VW, AUDI, PORSCHE und LAMBORGHINI; Fahrzeugabsatz ohne Teil/Komplettbausätze

Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen bereits nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem 1. September 2018 ersetzt der neue WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) den bisherigen Fahrzyklus (NEFZ). Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2- Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. Weitere Informationen zu den Unterschieden zwischen WLTP und NEFZ finden Sie unter www.skoda-auto.de/wltp.

Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren. Soweit es sich um Neuwagen handelt, die nach WLTP typgenehmigt sind, werden die NEFZ-Werte von den WLTP-Werten abgeleitet. Die zusätzliche Angabe der WLTP-Werte kann bis zu deren verpflichtender Verwendung freiwillig erfolgen. Soweit die NEFZ-Werte als Spannen angegeben werden, beziehen sie sich nicht auf ein einzelnes, individuelles Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes. Sie dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat, usw.) können relevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik verändern und neben Witterungs- und Verkehrsbedingungen sowie dem individuellen Fahrverhalten den Kraftstoffverbrauch, den Stromverbrauch, die CO2-Emissionen und die Fahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen.

* Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen und CO2-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen, spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de), unentgeltlich erhältlich ist.

SUPERB iV 1,4 TSI DSG 115 kW (156 PS)

Die Verbrauchsangaben zum offiziellen Kraftstoffverbrauch innerorts, außerorts und kombiniert sowie zu den CO2-Emissionen liegen derzeit noch nicht vor, da das Fahrzeug noch nicht zum Verkauf angeboten wird und daher nicht der Richtlinie 1999/94 EG unterliegt.

