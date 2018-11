Erfolgsmodelle: SKODA gewinnt vier Mal bei der 'Auto Trophy 2018'

4 weitere Medieninhalte

- Leser des Fachmagazins 'Auto Zeitung' wählten SKODA zum neunten Mal zur besten Importmarke - Der SKODA OCTAVIA erhält die begehrte Trophäe zum vierten Mal in Folge als bestes importiertes Kompaktklassemodell - Der SKODA KAROQ wiederholt den Premierenerfolg aus dem Vorjahr und siegt erneut in der Importkategorie der SUV bis 25.000 Euro - In der Klasse der importierten City Cars und Kleinwagen belegt der SKODA FABIA den ersten Platz - Rund 23.100 Leser und Online-User haben bei der 'Auto Trophy World's Best Cars 2018' abgestimmt

Die Leser des Fachmagazins 'Auto Zeitung' haben SKODA zum neunten Mal zur besten Importmarke in Deutschland gewählt. Auch der SKODA OCTAVIA wurde bereits mehrfach ausgezeichnet: Der geräumige Kompaktwagen gewinnt bereits zum vierten Mal in Folge die Importwertung in der Kompaktklasse. Der SKODA KAROQ feiert ebenfalls Erfolge in Serie und siegt nach 2017 erneut in der Importklasse der SUV bis 25.000 Euro. Eine vierte 'Auto Trophy' geht an den SKODA FABIA, der bei den importierten City Cars und Kleinwagen den ersten Platz belegt.

SKODA ist für die Leser der 'Auto Trophy' seit Jahren die Importmarke Nummer eins. Mit 14,5 Prozent der Leserstimmen gewinnt der tschechische Automobilhersteller die Wertung bereits zum sechsten Mal in Folge und verbucht insgesamt den neunten Titel in dieser Kategorie.

Der SKODA OCTAVIA zählt zu den Seriensiegern bei der renommierten Leserwahl. In diesem Jahr triumphiert der Bestseller mit 13,1 Prozent der abgegebenen Stimmen in der Kategorie 'Die beste Kompaktklasse - Import'. Damit siegt der OCTAVIA zum vierten Mal in Folge und sichert sich die insgesamt siebte Trophäe der 'Auto Zeitung'.

Obwohl erst seit rund einem Jahr auf dem Markt, reiht sich der SKODA KAROQ zum zweiten Mal in die Siegerliste ein. Nach seinem Premierenerfolg 2017 haben in diesem Jahr 10,1 Prozent der 'Auto Zeitung'-Leser für das Kompakt-SUV gestimmt und wählten es damit in der Importkategorie der SUV bis 25.000 Euro auf den ersten Platz.

In der umkämpften Importklasse der City Cars und Kleinwagen schiebt sich 2018 der SKODA FABIA mit 9,9 Prozent der Leserstimmen an die Spitze. 2007 und 2008 fuhr bereits die praktische Kombiversion des beliebten Kleinwagens Klassensiege ein. Für die Kurzheckvariante ist es der Premierenerfolg. Der FABIA wurde erst in diesem Jahr gründlich überarbeitet und begeistert mit neu gestalteter Front- und Heckpartie inklusive LED-Leuchten sowie mit modernen Technologien für Komfort und Sicherheit. Zuverlässige und effiziente 1,0-Liter-Motoren steigern den Fahrspaß zusätzlich. Die erweiterte Serienausstattung umfasst das Musiksystem Swing, die universelle Smartphone-Anbindung SmartLink+, einen 3,5 Zoll großen Bordcomputer sowie den Service SKODA Care Connect, mit dem FABIA-Fahrer 'always online' sind. SKODA Care Connect steigert die Sicherheit an Bord, erleichtert den Überblick über wichtige Fahrzeugfunktionen und Servicetermine und ermöglicht zudem den Fahrzeug-Fernzugriff per Smartphone-App, Laptop oder PC.

Die traditionsreiche Leserwahl der 'Auto Zeitung' fand in diesem Jahr zum 31. Mal statt. Seit 2014 trägt die 'Auto Trophy' den Zusatz 'World's Best Cars', denn an der Abstimmung können auch Leser und Online-User internationaler Autofachtitel aus dem Verlag Bauer Media Group teilnehmen, zu dem die 'Auto Zeitung' gehört. Insgesamt gaben 2018 rund 23.100 Teilnehmer ihre Stimme ab. Im deutschsprachigen Raum wählten sie in 21 Kategorien ihre Favoriten, acht Wertungen waren international ausgeschrieben. Für die vier Kategorien, in denen SKODA siegte, wurde in Deutschland abgestimmt.

