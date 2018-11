Autoflotte zeichnet SKODA KAROQ als ,TopPerformer 2018' aus

Autoflotte hat den SKODA KAROQ bei der Wahl ,TopPerformer 2018' als ,Neueinsteiger des Jahres' unter den Importmodellen ausgezeichnet. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/28249 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe:... mehr Bild-Infos Download

- KAROQ ist ,Neueinsteiger des Jahres 2018' unter den Importmodellen - KAROQ erreicht in der Importwertung die meisten Zulassungen im relevanten Flottenmarkt in den ersten sechs Monaten seit seiner Einführung - Spezialisierte Ansprechpartner für Flottenkunden: mehr als 140 SKODA Großkunden-Leistungszentren in Deutschland

Die Fachzeitschrift Autoflotte hat die ,TopPerformer 2018' gewählt. Das Kompakt-SUV SKODA KAROQ gewinnt die Kategorie ,Neueinsteiger des Jahres 2018' in der Importwertung. Kein anderes Importmodell wurde im relevanten Flottenmarkt in den ersten sechs Monaten seit Marktstart öfter zugelassen. Grundlage für die Bewertung der ,TopPerformer' sind Daten des Branchendienstleisters Dataforce.

"Als ,Neueinsteiger des Jahres 2018' hat sich der KAROQ eindrucksvoll gegen alle anderen Importfahrzeuge durchgesetzt. Wir freuen uns, dass sich auch der KAROQ erfolgreich auf dem Flottenmarkt etabliert. Die Auszeichnung belegt, dass unsere Modelle die Voraussetzungen eines Dienstwagens mit Bravour erfüllen", sagt Stefan N. Quary, Vertriebsleiter SKODA AUTO Deutschland, bei der Verleihung im Rahmen des Autoflotte FuhrparkMonitors in Frankfurt am Main. "Ein SKODA zeichnet sich durch hohe Wirtschaftlichkeit und Zuverlässigkeit, moderne Konnektivitätslösungen, überdurchschnittliches Raumangebot und ein sehr attraktives Preis-/Wertverhältnis aus - alles wichtige Kriterien für ein Flottenfahrzeug. Ein weiterer Aspekt ist der Werterhalt, bei dem ein SKODA auch nach vielen Jahren überzeugt."

Bei der inzwischen vierten Ausgabe der ,TopPerformer'-Auszeichnung ermittelte die Autoflotte - Fachzeitschrift für Fuhrparkmanagement - ihre ,TopPerformer 2018'. Dabei traten Marken und Modelle in insgesamt 19 Kategorien an. Um die Gewinner zu bestimmen, hat der Branchendienstleister Dataforce Neuzulassungen von deutschen Flottenbetreibern ausgewertet, deren Bestand mindestens drei Pkw oder Transporter umfasst.

Der SKODA KAROQ hat sich als ,Neueinsteiger des Jahres 2018' in der Importwertung durchgesetzt. Als Bewertungsgrundlage dienen Zulassungsvolumen im relevanten Flottenmarkt in den ersten sechs Monaten ab Marktstart. Per September erzielt der KAROQ einen Segmentanteil von über fünf Prozent. Auch bei Privatkunden ist das kompakte SUV sehr beliebt: In den ersten zehn Monaten des Jahres zählte der KAROQ deutschlandweit mehr als 17.900 Neuzulassungen.

Großkunden-Leistungszentren mit maßgeschneiderten Flottenservices

Mehr als 140 SKODA Großkunden-Leistungszentren bieten in ganz Deutschland ein professionelles Full-Service-Spektrum, das den Fuhrparkbetrieb des Kunden effizient unterstützt. So stehen Geschäftskunden speziell geschulte Ansprechpartner zur Seite - von der Finanzierung bis zur Leasingrücknahme. Die Rundumbetreuung umfasst zudem eine Mobilitätsgarantie und die 24-Stunden-Annahme im Werkstattbereich.

