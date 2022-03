CDU fordert von Scholz, Schröder auf EU-Sanktionsliste zu setzen

Berlin (ots) - Berlin - Deutschland sollte sich nach Meinung des schwedischen Sozialministers Ardalan Shekarabi nicht davon abhalten lassen, die Aktienrente einzuführen. "Die Aktienrente ist der richtige Weg", sagte der Sozialdemokrat dem Tagesspiegel (Samstagausgabe). Was in Deutschland geplant ist, hat Schweden bereits 1998 eingeführt. Dort fließen 2,5 Prozent der Rentenbeiträge in Vorsorgefonds, die das Geld in ...

