Tagesspiegel exklusiv: Ex-SPD-Chef Gabriel widerspricht Kanzler Scholz: Nord Stream 2 kein privatwirtschaftliches Projekt

Berlin (ots)

Der frühere SPD-Chef und Außenminister Sigmar Gabriel fordert angesichts eines drohenden Angriffs Russlands auf die Ukraine einen Kurswechsel von Kanzler Olaf Scholz in der Russlandpolitik. "Eigene Stärke in Verhandlungen bekommt man nur, wenn man der russischen Drohung eines militärischen Einmarsches in der Ukraine ernsthaft etwas entgegensetzt", sagte Gabriel dem "Tagesspiegel".

