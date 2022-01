Der Tagesspiegel

Drosten: Nach der Pandemie können wir leben wir zuvor

Herausforderungen bleiben Long-Covid und das Mers-Virus

Berlin (ots)

Der Chefvirologe der Berliner Charité, Christian Drosten, ist der Überzeugung, dass der Coronavirus-Pandemie eine endemische Situation folgen wird, in der die Menschheit mit dem Coronavirus ohne größere Einschränkungen wieder so leben kann wie vor der Pandemie: "Ja, absolut. Da bin ich mir komplett sicher", sagte Drosten dem "Tagesspiegel am Sonntag" in einem Interview.

