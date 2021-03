Berg Lund & Company

Berg Lund & Company erneut zur Top-Beratung gewählt

Achte Auszeichnung in Folge für das Hamburger Consulting-Unternehmen als "Beste Beratung"

brand eins hat die Unternehmensberatung Berg Lund & Company (BLC) erneut als Topberatung für Banken ausgezeichnet. Das Wirtschaftsmagazin befragt gemeinsam mit Statista jährlich Kunden und Mitarbeiter von Beratungsunternehmen online, um die besten Consultingfirmen Deutschlands zu ermitteln. Seit der Einführung des Rankings im Jahr 2014 gehört BLC durchgehend zu Deutschlands besten Consultingunternehmen.

"Das achte Jahr in Folge zum Kreis der besten Bankberatungen zu zählen, ist für das gesamte Team ein schöner Erfolg und eine Bestätigung für unseren Kurs, unsere Kunden mit individuellen und innovativen Lösungen zu begleiten", sagt Dr. Torsten Lund, Partner und Gesellschafter bei Berg Lund & Company. "Auch in Zukunft setzen wir auf die bewährte Kombination aus Branchenexpertise, Kompetenzvielfalt und Leistungsanspruch."

Kunden schätzen Kompetenzvielfalt und breites Leistungsportfolio

Wichtige Treiber für die erfolgreiche Arbeit von Berg Lund & Company sind die branchenübergreifende Projekterfahrung von Management und Team sowie die hohe Expertise in den Bereichen digitale Transformation und Nachhaltigkeit. "Die Dynamik der Branche hat sich in Zeiten der Pandemie verändert. Gerade jetzt ist die Begleitung durch ein versiertes Team mit innovativen Ideen und digitaler Kompetenz für viele Klienten unverzichtbar geworden", so Markus Berg, Partner und Gesellschafter.

Seit der Gründung im Jahr 1999 hat sich BLC zu einem etablierten Anbieter mit eigenständigem Profil entwickelt. Das Beratungshaus ist für seine Klienten ein kompetenter Ansprechpartner zu allen strategischen Fragestellungen des Managements. BLC bietet Kunden Lösungen für wichtige Zukunftsfragen u. a. in den Bereichen Unternehmensstrategie, digitale Transformation, CRM & Vertrieb sowie Nachhaltigkeit. Dabei umfasst die Begleitung nicht nur die Strategie- und Konzepterstellung, sondern schließt auch die Umsetzung ein.

Individuelle und attraktive Karriereperspektiven

Berg Lund & Company überzeugt auch als Arbeitgeber: Flexibilität und Individualität sind auch für die Arbeitskultur von BLC entscheidende Faktoren. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hamburger Unternehmensberatung schätzen die langfristigen Perspektiven und persönlichen Gestaltungsmöglichkeiten bei BLC. Das zeigt sich auch an der geringen Fluktuation, die deutlich unter dem Branchendurchschnitt liegt. Weitere Pluspunkte sind ein breites Qualifizierungsprogramm und die Möglichkeit zur Promotion. Zudem erfreuen sich flexible Arbeitszeitmodelle und die freie Standortwahl großer Beliebtheit bei den Beraterinnen und Beratern.

Über Berg Lund & Company

Das mittelständische Beratungshaus Berg Lund & Company mit Spezialisierung auf die Finanzdienstleistungsbranche bearbeitet in enger Zusammenarbeit mit seinen Klienten komplexe Zukunftsthemen mit großer wirtschaftlicher Tragweite. BLC versteht sich als Treiber der digitalen und agilen Transformation und bietet langjährige Expertise zu strategischen und fachlichen Fragestellungen aus CRM, Vertrieb, Compliance, Fusionen, operativer Exzellenz und Nachhaltigkeit. Das dynamische Team steht für höchsten Anspruch an Qualität, Ergebnissteigerung und Praxistauglichkeit. Mehr Informationen unter berg-lund.de.

