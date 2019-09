Agile Banking: Mit neuen Methoden die Herausforderungen der digitalen Transformation meistern

Berg Lund & Company

Welche Möglichkeiten und Chancen eröffnen agile Arbeitsformen für die Finanzbranche? Dieser Frage gehen Experten und Branchenvertreter beim Branchentreffen "Agile Banking" am 7. und 8. Oktober in Frankfurt am Main nach. Wie sich in agilen Organisationen die Anforderungen an Führungskräfte verändern, erklärt Anna-Lena Kuhlmann, Manager bei der Unternehmensberatung Berg Lund & Company (BLC) und Expertin für agile Organisationsentwicklung in ihrem Vortrag im Rahmen der Veranstaltung am 7. Oktober um 16.45 Uhr.

Niedrige Zinsen, steigender Wettbewerbsdruck und die digitale Transformation bringen die Finanzbranche in Zugzwang, gefragt sind neue Konzepte und Innovationen. Wie agile Arbeitsmethoden innovative Prozesse vorantreiben, zeigen die Banking-Experten in Frankfurt. So berichten Vertreter der ING von ihrem eigenen Transformationsprozess zur "ersten agilen Bank Deutschlands". Einblicke in die Praxis in ihren Häusern geben auch Verantwortliche der LBBW (Landesbank Baden-Württemberg), der Frankfurter Sparkasse und der Westerwald Bank.

Neue Anforderungen für Führungskräfte

"Damit agile Teams langfristig erfolgreich arbeiten, müssen sich die Organisationsstrukturen grundlegend wandeln", hält Anna-Lena Kuhlmann von BLC fest. Die angestrebte Veränderung muss dabei immer im Einklang mit den strategischen Zielen und dem Geschäftsmodell stehen. Was für die ING gilt, muss damit nicht zwangsläufig auch für Regionalbanken gelten.

Gleichzeitig ergeben sich aus agilen Modellen der Zusammenarbeit neue Anforderungen an Führungskräfte, konstatiert Kuhlmann. "Mitarbeiter professionell im Transformationsprozess zu begleiten und gleichzeitig die eigenen Kompetenzen weiterzuentwickeln, sind die zentralen Herausforderungen für Führungskräfte. Damit die digitale Transformation gelingt, müssen aber nicht nur Führungskräfte in ihre neuen Rollen und Aufgaben hineinwachsen, auch für die Mitarbeiter ergeben sich neue Anforderungen", hält die Expertin fest.

Schritt für Schritt in moderne Organisationsformen

"Im Zuge ihres Wandels sollten die Institute sich aber nicht überfordern und alles gleichzeitig ändern", empfiehlt Kuhlmann. "Der Übergang sollte vielmehr ebenfalls agilen Prinzipien gehorchen: Schritt für Schritt und mit der Möglichkeit nachzusteuern, wenn es nötig ist."

Der Vortrag von Anna-Lena Kuhlmann mit dem Titel "Organisationsstrukturen und Führung im Wandel - Agilität um jeden Preis?" findet am 7. Oktober um 16.45 Uhr statt. Agile Banking ist eine Veranstaltung des Euroforum, Berg Lund & Company ist exklusiver Partner des Events. Veranstaltungsort ist das Mövenpick Hotel Frankfurt City. Alle Informationen rund um das Programm sowie die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie unter https://www.euroforum.de/agilebanken/.

Über Berg Lund & Company

Das mittelständische Beratungshaus Berg Lund & Company (BLC) löst gemeinsam mit seinen Klienten komplexe Zukunftsthemen mit großer wirtschaftlicher Tragweite und legt dabei höchsten Anspruch an Qualität, Ergebnissteigerung und Praxistauglichkeit. Dafür steht Berg Lund & Company, vormals Kampmann, Berg & Partner, seit 1999 mit einem Team exzellenter und erfahrener Topmanagement-Berater. Als inhaltliche Kompetenzfelder besetzt BLC neben der agilen Transformation insbesondere "Unternehmensstrategie & digitale Transformation", "CRM & Vertrieb", "Governance & Compliance", "Fusionen & Transaktionen" sowie "operative Exzellenz".

Über Anna-Lena Kuhlmann

Anna-Lena Kuhlmann ist Manager bei BLC. Sie berät die BLC-Klienten schwerpunktmäßig bei vertriebsstrategischen Fragestellungen, Digitalisierungsinitiativen und der agilen Organisationsentwicklung.

Mehr Informationen unter berg-lund.de. Berg Lund & Company Am Sandtorkai 77 20457 Hamburg office@berg-lund.de www.berg-lund.de T+49 40 822 401-100 F +49 40 822 401-111

