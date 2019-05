Berg Lund & Company

Berg Lund & Company zum sechsten Mal in Folge als Topberatung ausgezeichnet

Hamburger Beratung zählt wieder zu den besten Consultingunternehmen Deutschlands

Hamburg (ots)

Die Hamburger Unternehmensberatung Berg Lund & Company (BLC) wurde vom Wirtschaftsmagazin brand eins erneut als Topberatung für Banken ausgezeichnet. Damit ist BLC eines von nur drei Unternehmen der Größe bis 100 Mitarbeiter, das seit dem ersten Ranking im Jahr 2014 durchgängig platziert wurde - damals noch unter dem Namen Kampmann, Berg & Partner. Um die besten Consultingunternehmen Deutschlands zu ermitteln, führt brand eins jedes Jahr Befragungen von Kunden und Mitarbeitern von Beratungsfirmen durch.

Erfolg für zukunftsweisende Beratung

"Wir sind stolz, auch 2019 wieder zu den besten Bankberatungen Deutschlands zu gehören", sagt Dr. Torsten Lund, Mitinhaber und Senior Partner bei Berg Lund & Company. Nach den Erfolgsfaktoren gefragt, sagt Lund: "Immer mehr Banken sehen in agilen Strukturen den Schlüssel, um mit der Branchendynamik Schritt zu halten. Dies stellt auch neue Anforderungen an die Berater. So werden beispielsweise Weiterbildungen in agilen Projektmanagementmethoden oder auch im Change Management immer wichtiger."

Digital & agil trifft auf Markterfahrung & Methodenexzellenz

In BLC-Kundenprojekten arbeiten junge, dynamische Beratertalente mit ausgewiesener Digitalkompetenz eng mit erfahrenen Beratern zusammen, die mit langjähriger Markt- und exzellenter Methodenexpertise den nötigen Rahmen geben. So entstehen zukunftsweisende und ergebnisorientierte Lösungen für den Kunden. "Unsere Kunden schätzen das hohe Qualitätsniveau und die Kompetenzvielfalt unserer Berater", so Torsten Lund.

Optimale Bedingungen für junge Beratertalente

Die Leistungsorientierung und offene Arbeitskultur der mittelständischen Beratung wissen auch die Mitarbeiter sehr zu schätzen. So liegt die Fluktuation in der mittelständischen Unternehmensberatung deutlich unter dem Branchendurchschnitt. Vor allem hochwertige individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten und flexible Arbeitsmodelle kommen bei den Beratern gut an. Dazu gehören zum Beispiel Freiräume für eine Promotion oder ein Sabbatical sowie die freie Wohnortwahl - also wichtige Voraussetzungen, um den anspruchsvollen Beraterjob mit Familie, Freizeit und persönlichen Interessen zu vereinbaren. Häufig werden auch die regelmäßigen Firmenevents als Pluspunkt genannt, die für eine gute persönliche Arbeitsatmosphäre sorgen.

Über Berg Lund & Company

Das mittelständische Beratungshaus Berg Lund & Company (BLC) löst gemeinsam mit seinen Klienten komplexe Zukunftsthemen mit großer wirtschaftlicher Tragweite und legt dabei höchsten Anspruch an Qualität, Ergebnissteigerung und Praxistauglichkeit. Dafür steht Berg Lund & Company, vormals Kampmann, Berg & Partner, seit 1999 mit einem Team exzellenter und erfahrener Topmanagement-Berater. Als inhaltliche Kompetenzfelder besetzt BLC insbesondere "Unternehmensstrategie & digitale Transformation", "CRM & Vertrieb", "Governance & Compliance", "Fusionen & Transaktionen" sowie "operative Exzellenz". Mehr Informationen unter berg-lund.de.

