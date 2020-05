Berg Lund & Company

Berg Lund & Company gehört zu Deutschlands besten Beratungen

Hamburger Consultingunternehmen wird zum siebten Mal in Folge ausgezeichnet

Die Unternehmensberatung Berg Lund & Company (BLC) zählt erneut zu den Topberatungen für Banken. Das Wirtschaftsmagazin brand eins zeichnet die Hamburger Beratung bereits zum siebten Mal in Folge aus. Damit gehört BLC seit der Einführung des Rankings im Jahr 2014 durchgehend zu Deutschlands besten Consultingunternehmen. brand eins befragt jedes Jahr online Experten und Klienten, um die besten Unternehmensberatungen zu ermitteln.

Digitale und agile Lösungen als Erfolgsfaktor

"Wir freuen uns, dass wir erneut zu den besten Bankberatungen in Deutschland zählen", sagt Dr. Torsten Lund, Partner und Gesellschafter bei Berg Lund & Company.

Mit Blick auf die Erfolgsfaktoren sagt Lund: "Die Dynamik der Branche erfordert verstärkt den Aufbau agiler Strukturen und digitaler Lösungen. Dabei verändern sich auch die Anforderungen an Berater. Weiterbildungen in agilen Projektmanagementmethoden oder auch im Change Management gewinnen weiter an Bedeutung."

Synergien führen zu exzellenten Leistungen

In der Projektarbeit entwickeln erfahrene Branchenprofis mit langjähriger Markt- und Methodenexpertise gemeinsam mit jungen, digital versierten Beratern der neuen Generation innovative und maßgeschneiderte Lösungen für den Kunden. "Synergien spielen für uns eine wichtige Rolle", sagt Lund. "Aus dem hohen Leistungsanspruch und der Kompetenzvielfalt unserer Berater entstehen zukunftsweisende Konzepte für unsere Kunden."

Individuelle und attraktive Karriereperspektiven

Flexibilität und Individualität sind auch für die Arbeitskultur von BLC entscheidende Faktoren. Die Mitarbeiter der Hamburger Unternehmensberatung schätzen die langfristigen Perspektiven und die persönlichen Gestaltungsmöglichkeiten bei BLC. Das zeigt sich auch an der sehr geringen Fluktuation, die deutlich unter dem Branchendurchschnitt liegt. Weitere große Pluspunkte sind das breite Fortbildungsprogramm und die Möglichkeit zur Promotion. Auch die flexiblen Arbeitszeitmodelle und die freie Standortwahl erfreuen sich bei den Beratern großer Beliebtheit.

Über Berg Lund & Company

Das mittelständische Beratungshaus Berg Lund & Company mit Spezialisierung auf die Finanzdienstleistungsbranche bearbeitet in enger Zusammenarbeit mit seinen Klienten komplexe Zukunftsthemen mit großer wirtschaftlicher Tragweite. BLC versteht sich als Treiber der digitalen und agilen Transformation und bietet langjährige Expertise zu strategischen und fachlichen Fragestellungen aus CRM, Vertrieb, Compliance, Fusionen, operativer Exzellenz und Nachhaltigkeit. Das dynamische Team steht für höchsten Anspruch an Qualität, Ergebnissteigerung und Praxistauglichkeit. Mehr Informationen unter www.berg-lund.de .

