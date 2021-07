Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung zu Biden/Cyberangriffe

Halle/MZ (ots)

Auch heute könnten Computer Kriege hervorrufen. Eine solche Attacke könne in einem Krieg der USA mit einer Großmacht enden, warnte US-Präsident Joe Biden am Dienstag und meinte damit vor allem Russland und China. Die Gefahr, dass eine staatliche Hackergruppe es einmal zu weit treibt, ist real: Was, wenn die digitale Infrastruktur eines Landes so stark getroffen wird, dass es als kriegerischer Akt gilt? Der globalen Sicherheit täte es gut, würden die Weltmächte sich auf Mäßigung einigen. Absehbar ist das nicht.

