Der Tagesspiegel

Berliner Kliniken fragen wegen Omikron-Welle Bundeswehr um Hilfe

Berlin (ots)

Berliner Klinikleiter haben die Bundeswehr für Hilfe im Ernstfall angefragt. Angesichts möglicher Personalausfälle in der drohenden Omikron-Welle könnten Soldaten in den Krankenhäusern die Transporte und Speiseversorgung unterstützen. Das erfuhr der Tagesspiegel am Donnerstag von Chefärzten. In Einzelfällen wurden demnach schon formale Amtshilfeersuchen gestellt - es geht dabei explizit nicht um Ärzte und Pflegekräfte der Truppe, sondern um technische Dienste.

"Trotz 22 Monaten Coronakrise geben unsere Beschäftigten auch in dieser Welle alles. Im absoluten Ernstfall aber werden wir die Bundeswehr als Unterstützung anfordern", sagte Johannes Danckert, der Chef der landeseigenen Vivantes-Kliniken, auf Anfrage. "Wir haben 2020 mit der Bundeswehr gute Erfahrungen im Aufbau der Notklinik auf dem Messegelände gemacht."

Online unter: https://www.tagesspiegel.de/berlin/amtshilfeersuchen-wegen-omikron-welle-berliner-kliniken-planen-mit-moeglichem-bundeswehr-einsatz/27952368.html

Original-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell