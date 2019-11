Der Tagesspiegel

Der Tagesspiegel: Boliviens Botschafter in Deutschland wird nicht akkreditiert

Berlin (ots)

Die politischen Umwälzungen in Bolivien haben zur Abberufung des neuen Botschafters in Deutschland, Sergio Darío Arispe Barrientos, geführt. Das Bundespräsidialamt bestätigte auf Anfrage des Tagesspiegels (Dienstagausgabe), dass die für kommenden Donnerstag geplante Akkreditierung durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier abgesagt worden sei. Der Posten war längere Zeit vakant und Arispe Barrientos erst kurz vor Ausbruch der politischen Unruhen in Deutschland eingetroffen - damals regierte noch Evo Morales in Bolivien.

https://www.tagesspiegel.de/politik/bolivien-beruft-diplomaten-aus-berlin-ab-steinmeier-kann-neuen-botschafter-nicht-ernennen/25240538.html

Rückfragen bitte an: Telefon: 030-290 21 14301, www.tagesspiegel.de

Pressekontakt:

Der Tagesspiegel

Chefin vom Dienst

Patricia Wolf

Telefon: 030-29021 14013

E-Mail: cvd@tagesspiegel.de



Original-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell