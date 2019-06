young+restless - Das Netzwerktreffen für Young Professionals

»Was ist der Status Quo der Cybersicherheit in Deutschland?«

Diskussion beim young+restless Cybersecurity Sommerfest u.a. mit Hans-Wilhelm Dünn und Tabea Wilke

Ein halbes Jahr nach dem großen Doxing-Angriff gegen Politiker und andere Personen des öffentlichen Lebens, wird nicht mehr nur der Datenschutz debattiert, sondern auch die Möglichkeit eines Gegenangriffs als Reaktion auf Cyberattacken - ein sogenannter Cyberwar.

Darum interessiert uns die Frage: Was ist der Status Quo der Cybersicherheit in Deutschland?

Diese Frage werden der Präsident des Cybersicherheitsrat Deutschland e.V., Hans-Wilhelm Dünn, Tabea Wilke (Gründerin und CEO Botswatch) und Richard Renner (Geschäftsführer Perseus Technologies GmbH) beim young+restless Cybersecurity-Sommerfest, in Kooperation mit Perseus, diskutieren.

Medienvertreter*innen sind eingeladen an der Veranstaltung und am anschließenden Grillfest im Fintech Hub H:32, in der Hardenbergstr. 32, 10623 Berlin, am Mittwoch, den 26.Juni, ab 18:30 Uhr teilzunehmen. Akkreditierung einfach über https://youngandrestless-cybersecurity-sommerfest-2019.eventbrite.de

Programm: Ab 18.30 Uhr Ankommen 19 Uhr Begrüßung Durch den Abend führt Diana Scholl, BVMW - Der Mittelstand, Leiterin politische Kommunikation, stellvertretende Leiterin Volkswirtschaft

19.10 Uhr Keynote Hans-Wilhelm Dünn Präsident Cyber-Sicherheitsrat Deutschland e.V. 19.25 y+r Zahl des Tages - präsentiert von Gerrit Richter, CEO Civey GmbH 19.30 Uhr Panel u.a. mit Tabea Wilke CEO Botswatch Hans-Wilhelm Dünn Präsident Cyber-Sicherheitsrat Deutschland e.V. Richard Renner Geschäftsführer Perseus Luke Voutta Referent für Digitales, Stellvertretender Geschäftsführer Bildungsallianz des Mittelstands 19.55 Uhr Präsentationen u.a. wibocon Unternehmensberatung GmbH 20 Uhr Get2gether

Das young+restless Cybersecurity-Sommerfest findet mit freundlicher Unterstützung statt durch

- de:Hub-Initiative des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie - Perseus Technologies GmbH - Der Mittelstand BVMW - Bundesverband mittelständische Wirtschaft, Unternehmerverband Deutschlands e.V. - Stallwächter-Abend - wibocon Unternehmensberatung GmbH - CIVEY - Scaling Spaces - Your Agile Managed Office

young+restless ist das Netzwerktreffen für Young Professionals aus dem politischen Berlin, der Startup-Szene, der Medienwelt sowie der Kreativwirtschaft. Das Format ist eine Mischung aus Impulsen, Themen (als round-Table-Gespräche und -Präsentationen organisiert) sowie Networking.

Wie ist young+restless?

Lorenz Maroldt - Chefredakteur vom Tagesspiegel und Herausgeber des (werk)täglichen Newsletters CHECKPOINT - gibt im Video ein paar Antworten. https://www.youtube.com/watch?v=7yno8qtv3FQ

