Der Tagesspiegel: Supermarktkette Kaufland verliert ihren Chef

Berlin (ots)

Kaufland-Chef Patrick Kaudewitz verlässt das Unternehmen mit sofortiger Wirkung. Das erfuhr der "Tagesspiegel" (Freitagausgabe) von einem Insider, das Unternehmen bestätigte die Personalie auf Nachfrage. Demnach lege Kaudewitz sein Amt aus persönlichen Gründen nieder. Über eine Nachfolge werde zeitnah entschieden. Die Mitteilung an die Mitarbeiter sei am heutigen Donnerstag kurz vor 10 Uhr verschickt worden. Kaudewitz stand seit 2015 an der Spitze der Supermarktkette, die zur Schwarz-Gruppe gehört.

https://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/supermarktkette-kaufland-chef-verlaesst-das-unternehmen/24102224.html

