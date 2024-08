Termine Deutscher Zukunftspreis 2024

Deutscher Zukunftspreis

Noch ist Sommer und Ferienzeit... Doch direkt nach den Ferien steht am 11. September ein erster spannender Termin an: die Bekanntgabe der nominierten Teams für den Deutschen Zukunftspreis 2024. Und - traditionell damit verbunden - ist die Inauguration des neuen Moduls der Preisträger des Jahres 2023 in die Ausstellung zum Deutschen Zukunftspreis im Deutschen Museum in München.

Um herausragenden Ideen und innovative Projekte geht es auch wieder in diesem Jahr beim Preis des Bundespräsidenten für Technik und Innovation. Daher: Save the Date!

Und am 27. November 2024 in Berlin tagt die Jury zur entscheidenden Sitzung über die Festlegung der diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger. Auch hier bleibt es spannend bis Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Abend in der Preisverleihung das Votum der Jury bekannt gibt und die Trophäe an das Gewinnerteam überreicht.

