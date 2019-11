Deutscher Zukunftspreis

Nominiert zum Deutschen Zukunftspreis 2019

Team II - ordnet intelligent auch noch das Chaos

Berlin-München (ots)

Alexander Rinke zeichnet den Weg von der Idee bis zur Umsetzung nach: Digitale Footprints in allen Prozessen eines Unternehmens werden so analysiert und verwertet, dass daraus neue Daten entstehen, die in Echtzeit Entscheidungsgrundlagen für Prozessoptimierung oder Krisenmanagement liefern - Transparenz und Produktivität für unterschiedlichste Branchen in völlig neuer Form.

Nominiert sind als Team II: Alexander Rinke, Martin Klenk und Bastian Nominacher von der Celosis SE in München. Sie haben ihre Idee in der Universität entwickelt, sie in einem höchst erfolgreichen Start-up zur Marktreife gebracht und sind nun dabei, zu einem Big Player der Digitalisierung zu werden.

In wenigen Tagen ist es dann so weit: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird am Abend des 27. November den Deutschen Zukunftspreis 2019 an eines der drei nominierten Teams verleihen. Die Entscheidung der Jury fällt erst wenige Stunden zuvor - es bleibt also spannend bis zur Preisverleihung!

Die Bekanntgabe des Siegerteams ist im Verlauf der Preisverleihung am 27. November per Livestream ab 18.00 Uhr zu verfolgen, das ZDF sendet die Veranstaltung ab 22.15 Uhr.

