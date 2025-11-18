INTER Versicherungsgruppe

INTER Lebensversicherung AG: Überschussbeteiligung steigt zum vierten Mal in Folge

INTER erhöht laufende Verzinsung für das Jahr 2026 auf 3,40 Prozent

Die Kunden der INTER Lebensversicherung AG profitieren auch in diesem Jahr vom guten Kapitalanlageergebnis: Mit einer Erhöhung der laufenden Verzinsung um 0,15 Prozent-Punkte unterstreicht die INTER Leben einmal mehr ihre Finanzstärke. Es ist bereits der vierte Anstieg in Serie.

Mit der Erhöhung der laufenden Verzinsung für Neu- und Bestandskunden bleibt die INTER Leben im kommenden Jahr sehr gut aufgestellt. Nach einer Steigerung von 0,25 Prozent-Punkten auf 3,25 Prozent im vergangenen Jahr hebt das Unternehmen nun um 15 Basis-Punkte auf 3,40 Prozent an. "Mit 3,40% laufender Verzinsung setzen wir erneut ein Zeichen", sagt INTER-Vorstandssprecher Roberto Svenda. "Unsere marktüberdurchschnittliche Verzinsung unterstreicht die Stärke der INTER Leben als attraktiver Partner für Kunden in Sachen Altersvorsorge."

Im Neugeschäft liegt die angegebene laufende Gesamtverzinsung etwa bei INTER MeinLeben Klassik damit durchschnittlich bei 3,84 Prozent, denn durch die Schlussüberschussbeteiligung sowie weitere, laufende Überschussbeteiligungen kommen nochmal 0,44 Prozent-Punkte hinzu. Von der Erhöhung profitieren auch Bestandskunden, denn alle Verträge mit einem Rechnungszins bis zu 3,25 Prozent erhalten Zinsüberschüsse.

Über die INTER

Individuelle Lösungen auf Top-Niveau - dafür steht die INTER Versicherungsgruppe seit über 100 Jahren. Neben der Geschäftsausrichtung auf Privatkunden und das mittelständische Gewerbe ist die INTER aus Tradition Handwerkern und Ärzten eng verbunden. Als solider und verlässlicher Partner bietet die INTER ihren Kunden mit Versicherungs- und Vorsorgeprodukten ein hohes Maß an finanzieller Sicherheit und legt seit jeher besonderen Wert auf Service und Qualität. Auch das Thema Nachhaltigkeit spielt deshalb bei der INTER eine zentrale Rolle. Insgesamt arbeiten über 1.600 Menschen für die INTER, davon rund 1.000 am Unternehmenssitz im kurpfälzischen Mannheim.

