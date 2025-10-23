INTER Versicherungsgruppe

Die INTER Versicherungsgruppe stellt sich im Maklervertrieb neu auf: Zum 1. Januar 2026 übernimmt Fabian Ober (46) die Leitung des Bereichs Maklervertrieb

Fabian Ober bringt umfassende Erfahrung aus verschiedenen Führungspositionen im Maklermarkt mit. Zuletzt war er als Leiter Maklervertrieb Norddeutschland bei der Versicherungskammer Maklermanagement GmbH tätig. Weitere Stationen seiner Karriere führten ihn unter anderem zur Allianz Private Krankenversicherungs-AG und zur Central Krankenversicherung AG, wo er für die strategische Betreuung von Makler- und Pool-Partnern sowie für die Steuerung umfangreicher Vertriebsnetze verantwortlich war.

"Wir freuen uns sehr, mit Fabian Ober einen ausgewiesenen Experten für den Maklermarkt gewonnen zu haben", sagt Dr. Günther Blaich, Vorstand Vertrieb und Marketing der INTER Versicherungsgruppe. "Seine Erfahrung und sein Netzwerk sind ein echter Gewinn für uns. Die Neubesetzung passt hervorragend zu unserer strategischen Ausrichtung und unserem Anspruch, Maklern, Pools und Verbünden ein verlässlicher und kompetenter Begleiter zu sein."

Fabian Ober folgt in dieser Position auf Andreas Bahr, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen hat. Die INTER dankt Andreas Bahr für sein Engagement und die erfolgreiche Zusammenarbeit und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute.

Über die INTER

Individuelle Lösungen auf Top-Niveau - dafür steht die INTER Versicherungsgruppe seit über 100 Jahren. Neben der Geschäftsausrichtung auf Privatkunden und das mittelständische Gewerbe ist die INTER aus Tradition Handwerkern und Ärzten eng verbunden. Als solider und verlässlicher Partner bietet die INTER ihren Kunden mit Versicherungs- und Vorsorgeprodukten ein hohes Maß an finanzieller Sicherheit und legt seit jeher besonderen Wert auf Service und Qualität. Auch das Thema Nachhaltigkeit spielt deshalb bei der INTER eine zentrale Rolle. Insgesamt arbeiten über 1.600 Menschen für die INTER, davon rund 1.000 am Unternehmenssitz im kurpfälzischen Mannheim.

