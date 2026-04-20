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Guter Start für "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)", Basti aus Berlin gewinnt 100.000 Euro

Guter Start für "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)", Basti aus Berlin gewinnt 100.000 Euro
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Unterföhring (ots)

Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf schlagen ihr mobiles Quizstudio am Sonntagabend live auf ProSieben im Tropical Islands in Krausnick-Groß Wasserburg in Brandenburg auf und begeistern mit "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" die Quiz-Kandidat:innen und das Publikum vor Ort.

Zum Start in die neue Staffel sind sehr gute 10,8 Prozent (Overnight-Quote) in der ProSieben-Senderzielgruppe der 14- bis 49-Jährigen dabei und verfolgen den Sieg von Basti aus der Nähe von Berlin. Der Referent für Risikomanagement fährt spontan ins Tropical Islands zu #ESGQ, kommt bei Frage 23 und damit drei Stufen vor der Finalfrage ins Spiel und gewinnt binnen weniger Minuten 100.000 Euro.

Kommenden Sonntag (20:15 Uhr, ProSieben) legt "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" den nächsten Stopp ein - live, irgendwo in Deutschland. Dann ist Location-Scout Klaas Heufer-Umlauf für die Auswahl verantwortlich. Vorschläge für künftige Locations können fortlaufend unter einsehrgutesquiz@prosieben.de eingereicht werden.

"Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" - sonntags, um 20:15 Uhr live auf ProSieben und streamen auf Joyn

Basis: Marktstandard TV; Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 20.04.2026 (vorläufig gewichtet)

Pressekontakt:
Kevin Körber
phone: +49 (0) 89 95 07 - 1187
email:  kevin.koerber@seven.one

Photo Production & Editing
Isabella Toennes
phone: +49 (0) 89 95 07 - 1172
email:  isabella.toennes@seven.one

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell

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