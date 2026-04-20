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Guter Start für "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)", Basti aus Berlin gewinnt 100.000 Euro

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Unterföhring (ots)

Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf schlagen ihr mobiles Quizstudio am Sonntagabend live auf ProSieben im Tropical Islands in Krausnick-Groß Wasserburg in Brandenburg auf und begeistern mit "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" die Quiz-Kandidat:innen und das Publikum vor Ort.

Zum Start in die neue Staffel sind sehr gute 10,8 Prozent (Overnight-Quote) in der ProSieben-Senderzielgruppe der 14- bis 49-Jährigen dabei und verfolgen den Sieg von Basti aus der Nähe von Berlin. Der Referent für Risikomanagement fährt spontan ins Tropical Islands zu #ESGQ, kommt bei Frage 23 und damit drei Stufen vor der Finalfrage ins Spiel und gewinnt binnen weniger Minuten 100.000 Euro.

Kommenden Sonntag (20:15 Uhr, ProSieben) legt "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" den nächsten Stopp ein - live, irgendwo in Deutschland. Dann ist Location-Scout Klaas Heufer-Umlauf für die Auswahl verantwortlich. Vorschläge für künftige Locations können fortlaufend unter einsehrgutesquiz@prosieben.de eingereicht werden.

"Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" - sonntags, um 20:15 Uhr live auf ProSieben und streamen auf Joyn

Basis: Marktstandard TV; Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 20.04.2026 (vorläufig gewichtet)

Pressekontakt: Kevin Körber phone: +49 (0) 89 95 07 - 1187 email: kevin.koerber@seven.one Photo Production & Editing Isabella Toennes phone: +49 (0) 89 95 07 - 1172 email: isabella.toennes@seven.one

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