Philip Morris GmbH

Philip Morris Deutschland stärkt Kommunikation - Andrea Koepfer wird zum 1. September 2025 Mitglied der Geschäftsleitung

Bild-Infos

Download

Gräfelfing (ots)

Die Philip Morris GmbH (PMG) baut ihre Kommunikationsstrategie weiter aus und beruft die erfahrene Kommunikationsexpertin Andrea Koepfer in die Geschäftsleitung. Ab dem 1. September 2025 übernimmt sie die Rolle der Director Communications und verantwortet künftig die strategische Ausrichtung der Unternehmenskommunikation. Sie berichtet direkt an Veronika F. Rost, Vorsitzende der Geschäftsführung von PMG.

Neues spezialisiertes Kommunikationsteam

Das Kommunikationsteam wurde neu aufgestellt, um die öffentliche Wahrnehmung von Philip Morris als aktiven Gestalter wirtschaftlicher Entwicklung und gesellschaftlichen Fortschritts in Deutschland zu schärfen - und das Unternehmen zugleich als vertrauensvollen Partner von Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft zu positionieren.

Die zentrale Aufgabe des Teams besteht nun darin, proaktiv mit externen Anspruchsgruppen in den Dialog zu treten und die Sichtbarkeit des Unternehmens in Bezug auf Engagement Projekte, Vision, Strategie, Transformation und Innovationskraft zu stärken. Dazu gehört insbesondere das Verständnis für die Vorteile rauchfreier Alternativen zur herkömmlichen Zigarette zu fördern und die wissenschaftliche Grundlage hinter diesen Innovationen transparent zu kommunizieren. Darüber hinaus wird das gesellschaftliche Engagement des Unternehmens - etwa über die Plattform "Powered By" - weiter ausgebaut und die Anstrengungen für smarte Regulierung zur Bekämpfung des illegalen Zigarettenhandels ausgeweitet.

Neue Kommunikationschefin

Andrea Koepfer bringt umfassende Erfahrung aus der internationalen Kommunikationsbranche mit. Vor ihrem Wechsel zu PMG war sie vier Jahre lang Senior Director Communications & ESG beim Münchner Travel-Tech-Unternehmen FLIX. Dort verantwortete sie die interne und externe Kommunikation, das Corporate Branding, Thought Leadership, Reputationsmanagement und ESG. Zuvor war sie in leitenden Positionen bei MediaMarktSaturn tätig und spielte eine zentrale Rolle beim Börsengang der Ceconomy AG, wo sie auch die Public-Affairs-Abteilung aufbaute und leitete. Weitere Stationen ihrer Laufbahn waren unter anderem Axel Springer und Epson.

Weitere neue Teammitglieder

Bereits seit Juli 2025 ergänzt Jennifer Senninger das Team und verantwortet die digitale Medienstrategie und deren Umsetzung. Ihre Aufgabe ist es, die strategische Ausrichtung und Positionen des Unternehmens gegenüber externen Stakeholdern - vor allem in digitalen Kanälen - zu vermitteln und den Dialog, unter anderem über die Experten und Führungskräfte des Unternehmens, zu fördern. Zuvor war sie die Leitung der Online-Redaktion bei Börse Online und Redakteurin bei Focus-Money. Ihre journalistische Ausbildung absolvierte sie an der Journalistenschule von Hubert Burda Media.

Im August 2025 folgte Dr. Janina Schüller. Sie leitet den Bereich Corporate Communications. Gemeinsam mit ihrem Team verantwortet sie die strategische Medienarbeit, identifiziert neue Potenziale für Medienkooperationen, entwickelt zielgerichtete Inhalte und stärkt die Aktivitäten des External-Affairs-Teams im Dialog mit politischen Entscheidungsträgern und Meinungsbildnern. Sie kommt von Axel Springer, wo sie zuletzt als Vice President Global Strategic Partnerships die Entwicklung und Umsetzung der Partnerschaften mit Plattformen, Media Agenturen und globalen Partnern verantwortete. Davor war sie im Content- und Strategiebereich u.a. bei BILD, C3/Burda, Sky Deutschland und ProSiebenSat.1 tätig. Ihre Wurzeln liegen im Journalismus, sie promovierte zum Thema Innovationsmanagement.

Darüber hinaus bleibt das Team um Susanne Jobst weiterhin verantwortlich für Verbraucherkommunikation sowie Projekte zur Aufklärung über Tabakschadensminimierung in der medialen Öffentlichkeit.

Alle drei berichten direkt an Andrea Koepfer, die in enger Zusammenarbeit mit ihren Kollegen im interdisziplinären Management-Team die Transformation von Philip Morris Deutschland sowie dessen Sichtbarkeit, Reputation und Positionierung weiter vorantreiben wird.

Gesellschaftlichen Dialog durch proaktive Kommunikation stärken

"Unser Anspruch ist es, unsere Unternehmensziele durch strategische, proaktive Kommunikation und einen offenen Dialog mit relevanten Stakeholdern zu begleiten - und dabei auch gesellschaftlichen Wandel zu fördern", erklärt Andrea Koepfer. "Wir setzen auf Aufklärung zu rauchfreien Produkten, auf transparente, konstruktive Zusammenarbeit mit politischen Entscheidungsträgern, auf smarte Regulierung - und auf echtes Storytelling, das Vertrauen schafft", ergänzt sie.

Veronika F. Rost, Vorsitzende der Geschäftsführung von Philip Morris Deutschland, erklärt: "Wir sind uns unserer Verantwortung voll bewusst und setzen uns weiterhin dafür ein, ein relevanter Treiber für das wirtschaftliche Wachstum in Deutschland zu sein. Laut einer aktuellen, von PMG beauftragten EY-Studie lag der gesamtwirtschaftliche Beitrag von Philip Morris International in Deutschland im Zeitraum von 2019 bis 2023 bei rund 54 Milliarden Euro. Wir wollen Innovation und Kompetenzaufbau aktiv vorantreiben, die Transformation unserer Branche gestalten - und so positiv auf die Gesellschaft wirken."

"Auch, wenn es aus individueller Sicht am besten ist, gar nicht erst mit dem Rauchen zu beginnen oder ganz aufzuhören, wissen wir, dass manche Erwachsene weiterhin Nikotin konsumieren. Für diese Menschen entwickeln wir wissenschaftlich fundierte Alternativen - und sind davon überzeugt, dass sie Zugang zu verlässlichen Informationen und die Möglichkeit brauchen, informierte Entscheidungen zu treffen."

Veronika F. Rost weiter: "Andrea und ihr Team werden unsere Kommunikationsstrategie daher gezielt weiterentwickeln, um Philip Morris aktiv in den Dialog mit politischen, wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Akteuren sowie mit der breiten Öffentlichkeit einzubringen."

Weiterführende Links:

Andrea Koepfer - LinkedIn

Dr. Janina Schüller - LinkedIn

Jennifer Senninger - LinkedIn

Philip Morris International: Ein globaler Champion für rauchfreie Produkte

Philip Morris International (PMI) ist ein führendes internationales Konsumgüterunternehmen, das sich aktiv für eine rauchfreie Zukunft einsetzt und plant, sein Portfolio langfristig auf Produkte außerhalb des Tabak- und Nikotinsektors auszuweiten. Das derzeitige Produktportfolio des Unternehmens besteht in erster Linie aus Zigaretten und rauchfreien Produkten, wie Tabakerhitzern, Nikotinbeuteln und E-Zigaretten. Zum 30. Juni 2025 waren die rauchfreien Produkte von PMI in 97 Märkten erhältlich und wurden nach Schätzungen von PMI von mehr als 41 Millionen volljährigen Konsumenten und Konsumentinnen in aller Welt genutzt - viele davon haben das Rauchen aufgegeben oder ihren Zigarettenkonsum deutlich reduziert. Das Geschäft mit rauchfreien Produkten machte im zweiten Quartal 2025 41 Prozent der gesamten Nettoeinnahmen von PMI aus. Seit 2008 hat PMI mehr als 14 Milliarden US-Dollar in die Entwicklung, wissenschaftliche Bewertung und Vermarktung innovativer rauchfreier Produkte für Erwachsene investiert, die sonst weiter rauchen würden, mit dem Ziel, den Verkauf von Zigaretten vollständig einzustellen. Dazu gehört der Aufbau wissenschaftlicher Bewertungskapazitäten von Weltrang, insbesondere in den Bereichen präklinische Systemtoxikologie, klinische und Verhaltensforschung sowie Studien nach der Markteinführung. Nach eingehender wissenschaftlicher Prüfung hat die amerikanische Gesundheitsbehörde FDA General Snus und die Nikotinbeutel der Marke ZYN von Swedish Match sowie Geräteversionen von IQOS und die dazugehörigen Tabaksticks von PMI zur Vermarktung zugelassen - die ersten Zulassungen dieser Art in den jeweiligen Kategorien überhaupt. Bestimmte Versionen der IQOS Tabakerhitzer, seiner Consumables und das Produkt General Snus erhielten von der FDA auch die ersten Zulassungen als Tabakprodukt mit modifiziertem Risiko (MRTP). PMI verfügt über ein starkes Fundament und ausgeprägtes Fachwissen in Biowissenschaften und hat das langfristige Ziel, in den Wellness- und Gesundheitsbereich zu expandieren und das Leben durch nahtlose Gesundheitserlebnisse zu verbessern. Verweise auf "PMI", "wir", "unser" und "uns" beziehen sich auf Philip Morris International Inc. und seine Tochtergesellschaften. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.pmi.com und www.pmiscience.com.

Über die Philip Morris GmbH (PMG)

Die 1970 in Deutschland gegründete Philip Morris GmbH ist ein Unternehmen von PMI. Mit einem Marktanteil von 38,4 Prozent im Jahr 2024 ist das Unternehmen bereits seit 1987 Marktführer auf dem deutschen Zigarettenmarkt. Das derzeitige Produktportfolio besteht aus Zigaretten und rauchfreien Produkten wie Tabakerhitzern und E-Zigaretten.

Original-Content von: Philip Morris GmbH, übermittelt durch news aktuell