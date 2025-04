Philip Morris GmbH

Powered by Philip Morris: Launch der neuen Dachmarke für gesellschaftliches Engagement und Bewerbungsstart für den Award

Gräfelfing

Gemeinnützige Organisationen können sich in drei Kategorien bewerben

Drei Preisträgerprojekte erhalten Preisgeld von insgesamt 150.000 Euro

Hochkarätig besetzte Jury bewertet die Einreichungen

Die Philip Morris GmbH bündelt ihr gesellschaftliches Engagement ab sofort unter dem Dach von "Powered by Philip Morris" und ruft zeitgleich zur Bewerbung für den gleichnamigen Award 2025 auf. Die Mission der neu geschaffenen Dachmarke ist es, Gemeinschaft und Zusammenhalt zu stärken. Die Dachmarke vereint künftig die vielen Initiativen des Unternehmens, wie den Award für gesellschaftliches Engagement, eine Studie zur Lebenswirklichkeit, Talk-Formate und eine feierliche Gala unter einem starken Markendach.

"Mit unserer neu geschaffenen Dachmarke Powered by Philip Morris bekennen wir uns zur Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts in Deutschland. In einer Zeit, die durch Spannungen und teilweise Spaltungen geprägt ist, fördert Philip Morris aktiv Projekte und Initiativen, die mit Mut und kreativen Ideen Räume für respektvolle Begegnungen schaffen und einen Perspektivwechsel ermöglichen", sagt Veronika F. Rost, Managing Director bei der Philip Morris GmbH. "Ich freue mich sehr, dass wir jetzt die Bewerbungsphase für den Award einläuten."

Bewerbungsstart für den Powered by Philip Morris Award

Ab heute können sich gemeinnützige Organisationen für den Powered by Philip Morris Award in insgesamt drei Kategorien - KULTUR, GESELLSCHAFT und ZUKUNFT - bewerben. Eine unabhängige Jury wird die Einreichungen sichten und bewerten. Zu den Jurymitgliedern zählen Michi Beck (Die Fantastischen Vier), Gregor Gysi (Rechtsanwalt und Politiker), Diana Kinnert (Unternehmerin und Politikerin), Minh-Khai Phan-Thi (Schauspielerin) und Benjamin von Stuckrad-Barre (Schriftsteller). Die Bewerbungsphase läuft vom 23. April bis 31. Mai 2025 online unter: https://poweredbyphilipmorris.de/bewerben/

Der Powered by Philip Morris Award wird in folgenden Kategorien verliehen:

KULTUR: Förderung von Initiativen, die durch Kunst und Kultur die Verständigung zwischen Menschen verschiedener Lebensbereiche stärken.

GESELLSCHAFT: Unterstützung von Projekten, die neue Wege des ehrenamtlichen Engagements erkunden und das gemeinschaftliche "Wir" stärken.

ZUKUNFT: Projekte von jungen Menschen, die die Zukunft unserer Gesellschaft aktiv mitgestalten und innovative Ideen für ein kooperatives Miteinander in einer vielfältigen Gesellschaft einbringen.

Philip Morris setzt sich für Pluralität, Respekt und Austausch als Eckpfeiler einer funktionierenden, demokratischen Gesellschaft ein. Unser Ziel ist es, echte Veränderungen zu bewirken und als Brückenbauer in der Gesellschaft zu fungieren.

Über Powered by Philip Morris

Die neue Dachmarke Powered by Philip Morris bietet eine Plattform für den Austausch und die Anerkennung gemeinnütziger Arbeit in Deutschland. Der Powered by Philip Morris Award ist eine Initiative der Philip Morris GmbH in Zusammenarbeit mit der International Giving Foundation des Deutschen Stiftungszentrums im Stifterverband, BOROS und politik-digital. Er steht in der langjährigen Tradition des sozialen und kulturellen Engagements der Philip Morris GmbH. Eine unabhängige Jury aus renommierten Personen aus Wirtschaft, Kunst, Kultur und Politik wählt die Preisträgerprojekte aus.

Die Philip Morris GmbH finanziert die Preisgelder sowie die gesamte Infrastruktur des Awards. Die Initiative ist inhaltlich in keiner Weise mit den Produkten des Unternehmens verbunden.

Weitere Informationen und hochauflösendes Bildmaterial finden Sie hier.

Original-Content von: Philip Morris GmbH