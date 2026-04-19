ProSieben

Pompöös und mit Kasalla! Thorsten Legat schlägt Harald Glööckler auf ProSieben

4,57 Millionen Menschen schalten "Schlag den Star" am Samstagabend ein

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

19. April 2026. In einem Duell der Gegensätze gibt's nach viereinhalb Stunden Kasalla: Thorsten Legat gewinnt um 00:46 Uhr mit 65:40 Punkten "Schlag den Star" gegen Harald Glööckler. Und ProSieben gewinnt den Samstagabend: Mit einer Overnight-Quote von 11,7 Prozent Marktanteil ist "Schlag den Star" das stärkste 20:15-Uhr-Programm in der ProSieben-Senderzielgruppe (14-49 J.). Insgesamt verfolgen 4,57 Millionen Menschen (Netto-Reichweite Z. ab 3 J.) das ungleiche Duell auf ProSieben.

Zehn Jahre nach seiner Niederlage gegen Detlef D! Soost findet der Ex-Fußballprofi seinen Frieden mit der ProSieben-Show: "Diese Reise bei 'Schlag den Star' nach zehn Jahren erneut anzutreten, ist ein kleiner Gewinn für mich. Das hat nichts mit dem Geld zu tun, ich habe es mir beweisen wollen, dass ich besser geworden bin." Er erklärt: "Ich bin gereift, wie so eine Flasche Wein. Ich bin ruhiger geblieben, die Emotionen leider nicht. ProSieben, Joyn und 'Schlag den Star' sind für mich immer im Herzen. Ich komme gerne her und liebe die Menschen - hinter der Kamera und vor der Kamera."

Von seinem Gegner Harald Glööckler erhält er faire Glückwünsche: "Es ist ja nicht das erste Mal, dass ich einen Koffer nicht bekomme, und ich freue mich für den Thorsten Legat, als hätte ich ihn selber bekommen." Eine kleine Spitze kann er sich dennoch nicht verkneifen: "Ob man dann zum Schluss beim Putten diesen Ball rein bekommt ... Ich mach kein Golf. Ich habe noch Sex. Von daher habe ich da auch keine Übung."

Harald Glööckler (60) gegen Thorsten Legat (57) - das Spieleprotokoll:

Spiel 1: Bachlaufen

Balanceakt zum Auftakt: Mit zwei Baumstümpfen geht es trockenen Fußes über einen "Bach". Wer zuerst das andere Ufer erreicht, punktet. Thorsten Legat startet souverän und führt 1:0.

Spiel 2: Klett-Ball

Tennisbälle müssen auf dem Spieltisch einmal aufspringen und anschließend an einem Klett-Teller haften bleiben. Wer zuerst alle drei Teller besetzt, gewinnt den Durchgang. Legat holt drei Durchgänge und so das Spiel. Er erweitert seinen Vorsprung auf 3:0.

Spiel 3: Tieraugen

Große Augen, schnelle Reaktionen: Wer erkennt das gezeigte Tier an seinem Blick? Liegt man daneben, bedankt sich der Gegner. Im Kopf-an-Kopf-Duell holt sich Thorsten Legat die Punkte. Es steht 6:0.

Spiel 4: Baseball

Im Outdoorbereich geht es sportlich weiter: Beim Baseball müssen die Gegner versuchen, ihre Bälle möglichst weit zu schlagen. Der weiteste Schlag bringt den Sieg. Thorsten Legat baut seine Führung auf 10:0 aus.

Spiel 5: Rad-Staffel

Drei Fahrzeuge müssen nacheinander gefahren und korrekt eingeparkt werden. Wer zuerst alle Aufgaben erfüllt und den Buzzer drückt, gewinnt den Durchgang. Nach drei gewonnenen Durchgängen zieht der Ex-Bundesligaprofi mit 15:0 davon.

Spiel 6: Musik-Memory

42 Felder, 21 Paare - und jede Menge Ohrwürmer. Wer die passenden Sounds zusammenbringt, punktet und darf weiter aufdecken. Sieger ist, wer zuerst elf Paare aufdeckt. Thorsten Legat baut seinen Vorsprung deutlich auf 21:0 aus.

Spiel 7: Tischtennis

Es wird erneut sportlich: Schnelle Ballwechsel und Nervenstärke sind gefragt. Gespielt werden zwei Gewinnsätze bis elf Punkte. Auch hier holt sich der Ex-Fußballprofi den Sieg. Neuer Punktestand: 28:0.

Spiel 8: Original und Fälschung

Täuschend echt oder clever manipuliert? Zu jedem Motiv werden ein Original und eine Fälschung gezeigt. Wer das Original korrekt benennt, punktet. Im Stechen erkennt Harald Glööckler den entscheidenden Unterschied, sammelt seine ersten acht Punkte. Legat liegt mit 28:8 weiter vorn.

Spiel 9: Klapp-Kugel

Es ist Präzision gefordert: Eine Kugel muss auf einer Strecke von 1 bis 10 jeweils einmal bei jeder einzelnen Station stoppen. Harald Glööckler beweist die ruhigere Hand und verkürzt weiter. Es steht 28:17

Spiel 10: Blamieren oder kassieren

Der Klassiker: Fragen, Buzzern, Hoffen. Wer richtig liegt, punktet - wer daneben liegt, schenkt dem Gegner den Punkt. Nach 13 Fragen liegt der Modedesigner vorne und kommt auf 27:28 heran.

Spiel 11: Katapult

Mit Geschick und Präzision müssen Bälle mit dem Katapult in die Zielzonen befördert werden. Je nach Treffer gibt es 1, 2 oder 3 Punkte. Legat liegt das Spiel besser: Er baut seinen Vorsprung wieder auf 39:27 aus.

Spiel 12: Münzenstapel

Münzen werden mit einem Lineal von unten aus einem Stapel entfernt. Kippt der Münzenstapel, ist der Durchgang verloren. Drei gewonnene Durchgänge entscheiden das Spiel. Thorsten Legat beweist ein ruhiges Händchen und führt mit 51:27.

Spiel 13: Zuordnen

Matchball-Spiel für Thorsten Legat: Kombinationsgabe trifft auf Fallenstellen. Acht Elemente müssen den jeweiligen Antworten korrekt zugeordnet werden, eine Möglichkeit bleibt stets übrig. Wer falsch kombiniert, schenkt dem Gegner wertvolle Punkte. Harald Glööckler liefert die bessere Zuordnung und wehrt den Matchball ab. Legat führt weiterhin mit 51:40.

Spiel 14: Putten

Matchball-Spiel Nummer 2 für Thorsten Legat: Golf mit maximalem Nervenkitzel. Wer als Erster trifft, während der Gegner scheitert, gewinnt das Spiel. Der ehemalige Fußballer behält die Nerven. Nach rund viereinhalb Stunden, um 00:46 Uhr gewinnt Thorsten Legat mit 65:40 und 100.000 Euro.

Die nächste Ausgabe von "Schlag den Star" kommt am 9. Mai 2026, um 20:15 Uhr live auf ProSieben.

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell