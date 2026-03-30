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Aus der Traum! Joko stiehlt Traumschiff-Kapitän Till Reiners die Show, ProSieben tanzt als Marktführer souverän durch die Prime Time

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Unterföhring (ots)

Show zurückerobert: Joko Winterscheidt reißt das Ruder im Finale rum und stiehlt Kapitän und Moderator Till Reiners die Show, die am Sonntag ganz im Zeichen des Traumschiffs stand. Klares Oberwasser: "Wer stiehlt Till Reiners die Show?" erzielt am Sonntag zur Prime Time mit fantastischen 18,2 Prozent Marktanteil (Overnight-Quote, vorläufig gewichtet) in der ProSieben-Senderzielgruppe der 14- bis 49-Jährigen allen anderen Programmen die Show und wird Marktführer in der Prime Time.

Till Reiners wechselt kommenden Sonntag zurück hinters Ratepult und versucht zusammen mit Andrea Petkovic und Nico Santos erneut Joko die Show zu stehlen. Als Wildcard greift dieses Mal zusätzlich Josephine (29, aus Freiburg) nach Joko Winterscheidts Moderationsjob.

"Wer stiehlt mir die Show?" - immer sonntags, um 20:15 Uhr auf ProSieben und streamen auf Joyn

Basis: Marktstandard TV; Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 30.03.2026 (vorläufig gewichtet)

Pressekontakt: Kevin Körber phone: +49 (0) 89 95 07 - 1187 email: kevin.koerber@seven.one Photo Production & Editing Nadine Vaders phone: +49 (0) 89 95 07 - 1161 email: nadine.vaders@seven.one

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