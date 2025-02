ProSieben

Alles erstunken und erlogen! Linda Zervakis präsentiert ab Dienstag aktuelle "Fake News" auf ProSieben

Unterföhring (ots)

+++ Boris Pistorius plant Übernahme von Mallorca +++ Robert Habeck auf der Suche nach einem WG-Zimmer +++ Welchen Einfluss Werbeartikel der Parteien auf das Wahlergebnis haben +++ Der Wahlsieger im exklusiven Interview +++ Über diese und weitere aktuelle "Fake News" berichtet Linda Zervakis in "Fake News - Alles erstunken und erlogen" ab Dienstag, 25. Februar 2025, im Anschluss an "TV total", um 21:25 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

"Fake News" in Serie: In der Satire-Show präsentiert die Moderatorin ab sofort zusammen mit Katrin Bauerfeind und Benni Stark in Einspielern, Sketchen und Reportage-Beiträgen wöchentlich die besten und lustigsten - mit Hilfe von KI generierten - "Fake News" zum aktuellen Geschehen. Aber alles erstunken und erlogen. Während Linda Zervakis und Benni Stark in der Satire-Show die Zuschauerinnen und Zuschauer aus dem "Fake News"-Studio begrüßen, kommentiert und analysiert Katrin Bauerfeind ausgewählte Themen. Komplettiert wird das "Fake News"-Team durch wechselnde prominente Gäste in verschiedenen Beiträgen und Rollen. Brainpool produziert die "Fake News"-Comedy.

"Fake News - Alles erstunken und erlogen" - ab 25. Februar 2025 wöchentlich, immer dienstags, um 21:25 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

Hashtag: #FakeNewsSatire

