ProSieben

Premiere! #GNTM feiert die erste Männer-Folge mit Supermodel Naomi Campbell

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Unterföhring (ots)

Premiere bei #GNTM. "Zum ersten Mal in der Geschichte von #GNTM - eine ganze Folge nur mit Boys", so Heidi Klum. Für dieses besondere Ereignis holt sich Heidi Klum am Mittwoch, 20,15 Uhr auf ProSieben eine echte Ikone an ihre Seite: Supermodel Naomi Campbell. Seit über drei Jahrzehnten prägt sie die internationale Modewelt und lief für Chanel, Versace und Victoria's Secret und inspiriert bis heute Models weltweit mit ihrer Präsenz. "I want to give you a few tips", so Naomi Campbell Backstage zu den Männern. "When you come out there in front of Heidi and me, I want you to give it your all, you gotta give it your best shot. Do something that captures my eye and her eye. You have one shot - and do not waste this shot. And don't waste this moment!"

100 Kandidaten betreten die #GNTM-Bühne, doch nur die Hälfte kommt weiter. Ihre Aufgabe? In wenigen Minuten zeigen, was in ihnen steckt. Ob Gesang, Tanz oder ein verborgenes Talent - hier zählt Kreativität und Persönlichkeit. Wer überzeugt Heidi und Naomi?

Lian (21, Bern) möchte mit seinem Natural-Look und seinen auffallend braunen Locken beeindrucken: "Bisschen Erfahrung habe ich schon gesammelt, aber nicht so High-Fashion und auf dem Runway laufen. Ich freue mich sehr!" Alex (24, Landshut): "Ich habe das Modeln bisher immer parallel zu meiner normalen Arbeit gemacht. Jetzt möchte ich mich aber komplett darauf fokussieren und bin froh, dabei zu sein." Felix F. (27, Stuttgart) setzt auf Individualität. Pinke Haare, buntes Outfit, crazy Lache: "Ich denke schon, dass ich auffällig bin. Das sieht man sicherlich auch. Ich bin es gewohnt, dass Leute mich anschauen."

HIGHLIGHT DER 20. STAFFEL #GNTM - "Germany's Next Topmodel Stories"

Zum ersten Mal in der 20-jährigen Geschichte der Show präsentiert Heidi Klum eine eigene Backstage-Doku! "Germany's Next Topmodel Stories" bietet exklusive Einblicke hinter die Kulissen - hautnah, emotional und persönlicher als je zuvor. Dieses neue Format zeigt, was die Kandidatinnen und Kandidaten wirklich bewegt, welche Herausforderungen sie meistern müssen und was hinter der Kamera passiert. Ein absolutes Must-See für alle Fans!

Aktuelle Infos und Fotos finden Sie auf unserer Presseseite: http://presse.prosieben.de/GNTM2025 und auf GNTM.de

"Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" - die 20. Staffel immer donnerstags und mittwochs um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

Pressekontakt: Tina Land, Moritz Lügering phone: +49 89 9507 - 1192 / 1171 email: Tina.Land@seven.one / Moritz.Luegering@seven.one

Photo Production & Editing Susanne Karl-Metzger phone: +49 89 9507 - 1173 email: Susanne.Karl@seven.one

ProSieben Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment Group

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell