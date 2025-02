ProSieben

Marktführer! "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" legt im Vergleich zur Vorwoche deutlich zu

Unterföhring (ots)

Marktführer! Prime-Time-Sieg! "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" steigert seine Quoten im Vergleich zur Vorwoche deutlich. Hervorragende 17,1 Prozent der jungen Zuschauer:innen (Z. 14-49 J.) verfolgen am Donnerstagabend, wie die Topmodelanwärterinnen ihre erste Fashion Show absolvieren. Damit gewinnt ProSieben mit Abstand die Prime Time (20 bis 23 Uhr). Insgesamt schalten 3,49 Millionen #GNTM-Fans ein (Nettoreichweite Z. ab 3 J.).

So geht es nächste Woche weiter: Die Männer laufen am Mittwoch ihre erste Fashion Show in Designs von Hun Kim, Creative Director von KARL LAGERFELD. Am Donnerstag sorgt ein Victoria's Secret Engel bei den Frauen für Staunen und Bewunderung.

ProSieben Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment Group

