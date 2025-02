ProSieben

Der Kanzler rudert mit Katrin Bauerfeind. ProSieben zeigt am Dienstag die Doku "Olaf Scholz. Countdown im Kanzleramt"

Olympiastützpunkt Potsdam. 8:00 Uhr morgens. "Guten Morgen, Herr Bundeskanzler. Jetzt wird geturnt", begrüßt Katrin Bauerfeind Kanzler Olaf Scholz. Es ist der Morgen nach der denkwürdigen Asyl-Abstimmung im Bundestag. "Ich bin ehrlicherweise sehr bedrückt, weil es ein großer Tabubruch ist", erklärt Scholz. Dann geht es aufs Rudergerät und ins so genannte Rudermessbecken. "Ich bin froh, dass ich überhaupt sportlich bin. Als Jugendlicher war ich ganz unsportlich." Die ProSieben-Doku "Olaf Scholz. Countdown im Kanzleramt" zeigt den Bundeskanzler in bisher ungesehenen Momenten. ProSieben und Joyn zeigen das exklusive Programm am Dienstag, 18. Februar, um 21:15 Uhr. Wie tickt der Mensch hinter dem Kanzler? Was treibt Olaf Scholz an? Wie funktioniert der viel zitierte "Scholzomat"? Katrin Bauerfeind begleitet den Bundeskanzler im Regierungsflieger, im Kanzleramt, im Bundestag und auch privat. Sie spricht weniger mit dem "Kanzler Scholz", sondern viel mehr mit dem "Menschen Olaf Scholz". Katrin Bauerfeind öffnet für die Zuschauer Türen im Kanzleramt, die sonst verschlossen bleiben. Für die exklusive ProSieben-Doku hat der Bundeskanzler zum ersten Mal einer monatelangen Begleitung durch ein Kamerateam zugestimmt. "Olaf Scholz. Countdown im Kanzleramt" am Dienstag, 18. Februar, um 21:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.

