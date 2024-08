Wildkogel-Arena

Die Wildkogel-Arena - wo Naturliebhaber und Abenteurer auf Edelsteine treffen

Neukirchen am Großvenediger (ots)

Die Wildkogel Arena, eingebettet in der Salzburger Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern, ist ein wahres Paradies für Wanderer und Naturfreunde. Diese malerische Region, die sich über die Gemeinden Neukirchen am Großvenediger und Bramberg am Wildkogel erstreckt, bietet eine Fülle von Aktivitäten für alle Altersgruppen - insbesondere für Familien.

Bekannt ist die Region für Österreichs höchste Berge mit atemberaubenden Panoramen und abwechslungsreichen Wanderwegen, die sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Wanderer geeignet sind.

Die Bergbahnen der Wildkogel Arena bieten Besuchern einen komfortablen Aufstieg in diese imposante Bergwelt. Die Wildkogelbahn in Neukirchen (bis zum 26.10. in Betrieb) und die Smaragdbahn in Bramberg (bis zum 15.09. in Betrieb), befördern Gäste schnell und sicher auf über 2.100 Meter Höhe. Die Bergbahnen Wildkogel zählen zu den "besten Österreichischen Sommer-Bergbahnen".

Die Wanderwege der Wildkogel-Arena sind aber nur ein Teil des abenteuerlichen Angebotes. Der Abenteuerspielplatz Kogel-Mogel an der Bergstation der Wildkogelbahn ist ein Paradies für Kinder. Hier können sich die Kleinen auf frei schwingenden Kletternetzen, Balancierbalken, Wackeltreppen, Vogelnestschaukeln u.v.m. austoben, während die Eltern die umliegende Bergwelt genießen.

Ein weiteres Highlight ist der Rutschenweg, der von der Mittelstation der Wildkogelbahn über zehn Edelstahlrutschen mit einer Länge von 22 bis 53 Metern talwärts führt. Auf Rutschmatten verschwindet man in Röhren, taucht in Mulden und flitzt über Wellen. Die Rutsche mit Freifalleffekt entlockt so manchen "Juchizer"!

Direkt an der Bergstation der Smaragdbahn kommen Sie richtig in Fahrt: Die kurvenreiche Mountaincart-Strecke ist ein echt abgefahrenes Sommererlebnis. Auf den ca. 4 Kilometern sorgen die geländegängigen, dreirädrigen Carts für den richtigen Drive.

Für Familien sind die Themenwege echte funkelnde Erlebnisse. Der Smaragdwanderweg, benannt nach den grünen Edelsteinen, die im Habachtal zu finden sind, bietet spannende Informationen über die Geschichte des Edelsteinabbaus und ist mit seinen Erlebnisstationen für Kinder besonders faszinierend. Der Geolehrweg entlang des Naturdenkmals Untersulzbach Wasserfalls mit einem Besuch im Schaubergwerk Hochfeld "unter Tag" lässt die Herzen von Mineralienfreunden höherschlagen.

Ein besonderes Plus der Region ist die Nationalpark SommerCard. Sie ist bis 31. Oktober gültig und bei über 180 Partnerbetrieben in allen Kategorien in Neukirchen und Bramberg erhältlich. Mit der Nationalpark SommerCard können Sie nicht nur die Bergbahnen Wildkogel kostenlos nutzen, sondern auch weitere Sommer-Bergbahnen, Schwimmbäder und Museen besuchen.

Die Karte ermöglicht es auch, an geführten Wanderungen im Nationalpark Hohe Tauern gratis teilzunehmen. Weitere Vorteile sind die kostenlose Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel, der teilnehmenden Wanderbusse sowie die Fahrt auf die Großglockner Hochalpenstraße, der Besuch der Krimmler Wasserfälle und Rabatte auf verschiedene Freizeitaktivitäten wie Rafting und Bogenschießen.

Die Wildkogel Arena ist ein perfektes Ziel für Familien, die ein abwechslungsreiches und spannendes Naturerlebnis suchen. Mit ihren herzlichen Gastgebern, gut ausgebauten Wander- und Bikewegen, familienfreundlichen Attraktionen und der vorteilhaften Nationalpark Sommer Card bietet die Wildkogel-Arena alles, was man für einen unvergesslichen Urlaub in den Bergen braucht.

Mehr Infos unter: www.wildkogel-arena.at

WildkogelAktiv-Pauschale bis 31.10.2024

3 oder 7 Übernachtungen in der gewünschten Kategorie

Nationalpark SommerCard

3 geführte Wanderungen (MO-FR)

1 Wander- und Bikekarte

Wanderstempelbuch für Kinder

Rundum-Sorglospaket für die Familie (gratis Verleih von Kindertragen und Buggys)

3 Nächte ab Euro 165,- / 7 Nächte ab Euro 358,- pro Person

